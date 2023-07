Eccellenze e talenti, Frantoio Paparella al fianco del TEDx Barletta

Ilè un'azienda storica di Barletta fondata nel 1891, con 130 anni di esperienza sul territorio. Nonostante le radici antiche, il frantoio ambisce ad essere innovativo con uno sguardo rivolto al futuro.Partecipanti al TEDx Barletta - evento di cui l'azienda è stata anche sponsor - e in precedenza al Tutto Food di Milano, in entrambe le occasioni hanno presentato una creazione particolare:. È un olio extravergine d'oliva di qualità peranzana con un aroma al wasabi; l'olio è stato premiato al Tutto Food di Milano come uno dei prodotti più innovativi dell'anno., brand manager del prodotto, ci racconta come nasce l'idea di un olio aromatizzato al wasabi. "L'idea nasce dalla volontà di combinare due culture lontanissime. Durate il covid ci siamo chiesti come potessimo rinnovare un prodotto tradizionale come l'olio, per farlo diventare qualcosa di originale e diverso. Abbiamo lavorato per due anni e abbiamo creato questo ponte virtuale tra le due cucine. È un olio leggero con questa punta di balsamico che deriva dal wasabi, che crea un'esperienza nuova".Abbiamo chiesto a Michele com'è possibile abbinare quest'olio, e ci ha spiegato che a differenza di quanto si possa pensare non ha un orientamento specifico verso una cucina orientale, ma risulta trasversale. Consiglia di abbinarlo a qualsiasi cibo abbia bisogno di una spinta in più, un pizzichio che vada ad aromatizzare il piatto senza stravolgerlo.Ci spiega come per loro la ricerca e la sostenibilità siano qualcosa di fondamentale, ottenendo così un netto miglioramento dell'economia circolare del prodotto.L'azienda Paparella mira a raggiungere anche i mercati internazionali, infatti ha presentato il suo olio al wasabi in ambasciata inportando così un prodotto tipico della loro cultura aggiornato con una base italiana.Vedremo protagonista il frantoio prossimamente alla Anuga FoodTec e a Dubai per la fiera Speciality Food dove si terrà la fiera internazionale più importante al mondo sull'agroalimentare.