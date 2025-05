Frantoio Paparella porta due oli nella TOP 100 Mondiale e conquista il TUTTOFOOD 2025

TuttoFood Milano 2025

Coratina, la ricetta per l'eccellenza del territorio

Un 2025 da ricordare per Frantoio Paparella, ben due sono le referenze firmate LÓLIO Frantoio Paparella, Monocultivar Coratina e LÓLIO Bio, inserite tra i miglioridalla guida internazionale, punto di riferimento assoluto per il settore oleario. A questo traguardo si affianca la Gold Medal ottenuta al prestigiosoe la classificazione nella"In ogni riconoscimento c'è il lavoro di una squadra che non ha mai smesso di credere nella forza del nostro progetto e nella capacità del territorio di esprimere eccellenza," ha dichiarato Michele Paparella, Brand Manager dell'azienda. "Siamo fieri di rappresentare Barletta e la Puglia nel mondo con prodotti che parlano di autenticità, cura e identità."All'interno del Padiglione 2 – Stand N34 della Fiera Internazionale TuttoFood di Milano, Frantoio Paparella ha avuto l'opportunità di presentare la sua vision a un pubblico business di estrazione multiculturale, attraverso degustazioni guidate degli oli premiati,. TuttoFood 2025 è stato inoltre occasione per mostrare l'ampia gamma di referenze, pensate per soddisfare le esigenze del canale HoReCa e del mercato Retail: dalle bottiglie classiche alle confezioni regalo, fino alle iconiche collezioni in ceramica. Ogni prodotto riflette l'equilibrio tra qualità, design e vocazione territoriale.La partecipazione a TuttoFood 2025 rappresenta solo una delle tappe di unche ha visto e vedrà Frantoio Paparella protagonista in importanti eventi di settore in Europa, Asia e Medio Oriente.I prossimi principali appuntamenti con i mercati globali, che vedranno coinvolto Frantoio Paparella, saranno PLMA Amsterdam e Anuga 2025, a Colonia.La selezione nella TOP 100 mondiale e la presenza a fiere di portata internazionale come il TuttoFood rappresentano tappe fondamentali di un percorso rivolto alla valorizzazione del patrimonio naturale e agroalimentare del territorio."La Cultivar Coratina è sempre più protagonista nei premi internazionali e può rappresentare un volano economico, sociale e culturale per il territorio - afferma Michele Paparella - ma la sola qualità non basta, le produzioni di eccellenza devono essere sostenute e valorizzate da progetti di business e professionalità di spessore."LÓLIO continua a conquistare mercati consolidati ma si affaccia anche a nuovi pubblici, portando con sé un'identità forte, fondata su territorio, ricerca e bellezza. Un risultato che rende orgogliosa tutta Barletta e che dimostra, ancora una volta, come la qualità nata in Puglia possa farsi strada nel mondo.ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE