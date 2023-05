DUC, Barletta ottiene il finanziamento

La partnership tra Comune di Barletta, Confesercenti e Confcommercio per sviluppare il Distretto Urbano del Commercio

C'è anche Barletta tra 30 i nuovi Distretti Urbani del Commercio finanziati con il terzo bando DUC della Regione Puglia. L'importo del finanziamento è di euro 87.200.I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria al fine di valorizzare e promuovere le attività commerciali in un'ottica di rete coordinata.Il finanziamento sosterrà azioni di promozione e di marketing, di formazione all'outfit, di formazione linguistica, di servizi comuni e digitali. "Ringraziamo il dirigente Roberto Rizzi e gli uffici S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) per l'impegno profuso. Determinante è stata - spiegano il sindaco Cosimo Cannito e il vice sindaco Giuseppe Dileo, delegato alle Attività Produttive - la sinergia messa in campo con Confesercenti e Confcommercio rappresentata, nei diversi tavoli tenutisi a Palazzo di Città, dai rispettivi presidenti, Mario Landriscina e Francesco Divenuto. Il passo successivo sarà quello di promuovere un nuovo tavolo di confronto finalizzato a dare concretezza al finanziamento ottenuto. Si tratta di un'occasione straordinaria finalizzata a fare sistema e ad accrescere la vita commerciale della nostra città, sviluppando insieme il Distretto Urbano del Commercio costituito".