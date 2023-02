Di ritorno dall'America, ricorre oggi l'anniversario dalla nascita di Giuseppe De Nittis

7 foto 177° anniversario dalla nascita di Giuseppe De Nittis

Un anniversario particolare, quello del 25 febbraio 2023 in cui viene celebrato il 177° anno della nascita di Giuseppe De Nittis, per il suo ritorno direttamente da Washington, Phillips Collection. Lì dove gli è stato dedicato un intero piano insieme ad alcuni dei suoi compagni Impressionisti.Una mostra che ha totalizzato, prendendo in considerazione come dato i singoli biglietti (quindi non sono considerati gli abbonamenti degli utenti) ben, fino ad arrivare a 1600-1800 visitatori il fine settimana. Tanto interesse non solo da parte del pubblico, anche da critici ed esperti che hanno tenuto workshop e discussioni sul pittore.Questa operazione, tra accordi, spostamenti e trasferimento dei quadri, visite e molto altro ancora,, risalente al primo Cannito nel 2019, e proprio nella notte di due giorni fa però, i quadri sono ritornati alla loro sistemazione originale, presso la Pinacoteca di Barletta, carichi di due valori in più.Chi ha seguito l'organizzazione della mostra a Washington, tra cui l'ci dice: «Questo lavoro possiamo dirlo riuscito per la, il Comune di Barletta, il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e la Sovraintendenza di Foggia». Il primo valore che questa operazione porta a casa è proprio il lavoro coeso e di successo tra gli enti pubblici.Ne aggiunge un altro, di cui ne dà testimonianza lo stesso Assessore Cilli: «Questo lavoro segna il legame ancora più stretto tra De Nittis e Barletta, e tra De Nittis e il mondo.».Per il ritorno dei quadri in data 24 febbraio, tuttavia non sarà possibile assistere alla mostra nella giornata del suo anniversario, ma l'attesa verrà presto ripagata ilquando ci sarà l'inaugurazione con il nuovo allestimento. Un vero e proprio ritorno a casa accompagnato dagli amici del pittore. L'assessore Cilli annuncia infatti, la presenza di un nuovo e importante quadro:che racconta anche del rapporto del pittore con Gustave Caillebotte.«De Nittis è ufficialmente un punto di riferimento per la promozione della città» conclude l'Assessore.