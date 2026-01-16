Elettricità
Denuncia di messa a terra: nuove modalità di trasmissione delle pratiche

Decorrenza dal primo febbraio

Barletta - venerdì 16 gennaio 2026 1.19 Comunicato Stampa
Si informa la cittadinanza, i professionisti e le imprese che a far data dal 01/02/2026 le pratiche relative alla denuncia di messa a terra degli impianti elettrici non dovranno più essere presentate al SUAP del Comune di Barletta. In conformità alla normativa vigente, in particolare al D.P.R. n. 462/2001, tali denunce dovranno essere trasmesse direttamente agli enti competenti, secondo le modalità previste, e precisamente a:
· ASL BT
· ARPA Puglia
· INAIL
Pertanto, il SUAP del Comune di Barletta non procederà più alla ricezione, né alla gestione delle suddette pratiche. Le istanze eventualmente presentate al SUAP a decorrere dalla data sopra indicata non saranno prese in carico. Si invitano i soggetti interessati ad adeguarsi alle nuove modalità operative, al fine di evitare ritardi o irregolarità negli adempimenti previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare la normativa di riferimento o rivolgersi direttamente agli enti competenti.
