Francesco Lotoro
Francesco Lotoro
Eventi

Dalla Puglia a Washington: grande concerto con la musica concentrazionaria salvata da Lotoro

Concerto-evento diretto da Francesco Lotoro il 27 gennaio negli Stati Uniti

Barletta - domenica 18 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Si conferma l'attenzione internazionale nei riguardi dell'attività di ricerca e divulgazione della produzione musicale nei Campi di internamento, concentramento, sterminio e prigionia militare durante la Seconda Guerra Mondiale; attività che la Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS con sede a Barletta e il suo presidente Francesco Lotoro conducono da circa 40 anni.

Dopo il grande concerto presso la sede UNESCO di Parigi tenutosi a gennaio 2024 e i numerosi concerti promossi in tutto il mondo, Lotoro sarà il pianista e direttore d'orchestra del concerto Enduring Music: Compositions from the Holocaust che si terrà il prossimo 27 gennaio alle 19.30 presso l'Eisenhower Theatre del D. Trump -John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C.

L'evento è ideato e organizzato dal Counter Extremism Project's – ARCHER at House 88 già promotore ad Auschwitz presso la ex residenza del famigerato comandante Rudolf Höss di un'ampio spazio culturale dedicato alla ricerca di Lotoro; al concerto, oltre alla Remembrance Chamber Orchestra, parteciperanno altri musicisti pugliesi invitati da Lotoro quali il soprano Anna Maria Stella Pansini, il baritono Angelo De Leonardis, il cantore Paolo Candido, il chitarrista Umberto Cafagna e il fisarmonicista Francesco Palazzo.

Il concerto includerà una prima mondiale (il 1° movimento del Duo per violino e viola scritto da Siegmund Schul mancante delle prime 74 battute e completato da Lotoro) e diverse prime statunitensi; il concerto al D. Trump – John F. Kennedy Center di Washington DC sarà un forte gesto di memoria, resilienza e sfida all'antisemitismo, a testimonianza del potere della musica e della dignità umana.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Torna la Notte Bianca dell'IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta Scuola e Lavoro Torna la Notte Bianca dell'IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta Appuntamento previsto il 23 gennaio
6 L'82° reggimento fanteria "Torino" commemora i caduti sul fronte russo La città L'82° reggimento fanteria "Torino" commemora i caduti sul fronte russo «Una delle pagine più gloriose e dolorose della nostra storia»
“Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia Attualità “Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia «Nuvole Sparse è una rassegna che nasce dal bisogno di raccontare storie vicine alle persone»
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Speciale Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Spettacoli di prestigio per il Capodanno, tra teatro, musica e grandi ospiti
Vigilia di Natale nel cuore di Barletta: un grande successo Politica Vigilia di Natale nel cuore di Barletta: un grande successo Grimaldi: «Finalmente anche Barletta non è da meno alle città limitrofe»
“Capodanni di Puglia”: gli appuntamenti in tutti i Comuni Capoluogo Attualità “Capodanni di Puglia”: gli appuntamenti in tutti i Comuni Capoluogo Emiliano: «Abbiamo battuto ogni record anche quest'anno»
Presentato a Barletta “Almanacco Storico Fotografico 2026” UNIMRI Attualità Presentato a Barletta “Almanacco Storico Fotografico 2026” UNIMRI L'elaborato raccoglie in 20 fogli e circa 85 fotografie
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro Domenica 28 dicembre ultimo appuntamento dell’anno in libreria
Corso Vittorio Emanuele II, i commercianti chiedono la riapertura al traffico il sabato
18 gennaio 2026 Corso Vittorio Emanuele II, i commercianti chiedono la riapertura al traffico il sabato
Mad for Science: l'ITET “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta supera la prima fase del concorso nazionale
18 gennaio 2026 Mad for Science: l'ITET “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta supera la prima fase del concorso nazionale
Due donazioni di organi a distanza di poche ore: a Barletta un uomo dona fegato e cornee
17 gennaio 2026 Due donazioni di organi a distanza di poche ore: a Barletta un uomo dona fegato e cornee
Sicurezza nei locali, riunita la Commissione di pubblico spettacolo
17 gennaio 2026 Sicurezza nei locali, riunita la Commissione di pubblico spettacolo
Debora Ciliento assessore regionale all'Ambiente, la soddisfazione del comitato operazione aria pulita Bat
17 gennaio 2026 Debora Ciliento assessore regionale all'Ambiente, la soddisfazione del comitato operazione aria pulita Bat
Quartiere Medaglie d'Oro, bilancio positivo per gli eventi natalizi
17 gennaio 2026 Quartiere Medaglie d'Oro, bilancio positivo per gli eventi natalizi
Si celebra oggi la "Giornata Nazionale dei Dialetti "
17 gennaio 2026 Si celebra oggi la "Giornata Nazionale dei Dialetti"
Torna la Notte Bianca dell'IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta
17 gennaio 2026 Torna la Notte Bianca dell'IISS Léontine e Giuseppe De Nittis di Barletta
Barletta-Sarnese: esame insidioso ma da non fallire
17 gennaio 2026 Barletta-Sarnese: esame insidioso ma da non fallire
Al via il corso formativo per accompagnare le coppie verso il matrimonio
17 gennaio 2026 Al via il corso formativo per accompagnare le coppie verso il matrimonio
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.