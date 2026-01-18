Dalla Puglia a Washington: grande concerto con la musica concentrazionaria salvata da Lotoro

Si conferma l'attenzione internazionale nei riguardi dell'attività di ricerca e divulgazione della produzione musicale nei Campi di internamento, concentramento, sterminio e prigionia militare durante la Seconda Guerra Mondiale; attività che la Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS con sede a Barletta e il suo presidente Francesco Lotoro conducono da circa 40 anni.Dopo il grande concerto presso la sede UNESCO di Parigi tenutosi a gennaio 2024 e i numerosi concerti promossi in tutto il mondo, Lotoro sarà il pianista e direttore d'orchestra del concerto Enduring Music: Compositions from the Holocaust che si terrà il prossimo 27 gennaio alle 19.30 presso l'Eisenhower Theatre del D. Trump -John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C.L'evento è ideato e organizzato dal Counter Extremism Project's – ARCHER at House 88 già promotore ad Auschwitz presso la ex residenza del famigerato comandante Rudolf Höss di un'ampio spazio culturale dedicato alla ricerca di Lotoro; al concerto, oltre alla Remembrance Chamber Orchestra, parteciperanno altri musicisti pugliesi invitati da Lotoro quali il soprano Anna Maria Stella Pansini, il baritono Angelo De Leonardis, il cantore Paolo Candido, il chitarrista Umberto Cafagna e il fisarmonicista Francesco Palazzo.Il concerto includerà una prima mondiale (il 1° movimento del Duo per violino e viola scritto da Siegmund Schul mancante delle prime 74 battute e completato da Lotoro) e diverse prime statunitensi; il concerto al D. Trump – John F. Kennedy Center di Washington DC sarà un forte gesto di memoria, resilienza e sfida all'antisemitismo, a testimonianza del potere della musica e della dignità umana.