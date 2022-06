Dal 2 luglio via ai saldi estivi anche a Barletta

I saldi estivi in Puglia partiranno il primo sabato di luglio, ovvero il 2, e termineranno il prossimo 15 settembre.A comunicare le date la Regione Puglia che in una nota sottolinea: «L'esercizio commerciale che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), almeno cinque giorni prima, indicando: i prodotti oggetto della vendita; la sede dell'esercizio; le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri».