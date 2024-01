Adiconsum Puglia: «Preoccupazione per i falsi saldi»

la verifica dei prezzi almeno una settimana prima dell'inizio ufficiale dei saldi;

attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate;

diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale;

se il negoziante non permette di provare i capi, acquistare solo se sicuro della scelta. La possibilità di provare i capi, infatti, è a discrezione del commerciante e il consumatore non ha alcun diritto in merito;

in caso di acquisto per un regalo, prendere accordi col commerciante. Egli ha infatti l'obbligo di cambiare la merce solo nel caso sia difettosa. Il cambio per altri motivi è a discrezione del venditore".

"Circa 2/3 delle famiglie utilizzerà i periodo dei saldi per acquisti rimandati e di capi più costosi. Ma 1/3 non li utilizzerà per motivi economici (indigenti) o perché preoccupati dei costi invernali della propria abitazione per le utenze di luce e gas". Così dichiaradell'(Associazione in difesa dei consumatori della Cisl), all'inizio della stagione dei saldi nel tacco d'Italia."Dei cittadini che utilizzeranno i saldi per gli acquisti, il 36% sono preoccupati dei 'falsi saldi' e chiedono un maggior controllo degli organi preposti – osserva Di Conza – inoltre il 60% dei cittadini giovani (18 - 35 anni) si fida solo dei negozi di determinati marchi e di merce conosciuta per qualità e prezzo"."Dato che partono oggi i saldi in Puglia – osserva Di Conza – attenzione alle regole e alle modalità commerciali previste dalla legge". La spesa media stimata sarà di circa 300 euro a famiglia e di 150 euro a persona.In particolare, spiega Adiconsum, ci sarà l'obbligo per commercianti di indicare il prezzo praticato nei 30 giorni antecedenti l'avvio degli sconti, prevedendo sanzioni che possono superare i 3.000 euro per scongiurare il rischio di 'finti sconti'."Come di consueto saranno saldi molto apprezzati, ma bisogna evitare di acquistare prodotti non indispensabili, contraffatti, scadenti e potenzialmente pericolosi per la propria salute e sicurezza – sottolinea Di Conza – ma soprattutto attenersi a poche, indispensabili, regole: