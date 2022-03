Da domani stop alla raccolta per prepararsi alla partenza per l'Ucraina

2 foto Raccolta per l'Ucraina

«Il nostro magazzino - scrive Cosimo D. Matteucci - si riempiva immediatamente dopo esser stato svuotato. Una cosa straordinaria, immensa, commovente. Questa è la prova del grande cuore di Barletta, del grande cuore della nostra comunità.Lo stesso dicasi per i centri di stoccaggio di Bari, curati dalle volontarie e dai volontari della Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata che ringraziamo per il lavoro immenso che stanno facendo.Grazie a loro i primi tir e i primi autobus sono già partiti e a queste operazioni di imballaggio e di carico si riferiscono le foto e allegate al post. Altri tir partiranno in queste ore, in questi giorni, e per meglio consentire lo svolgimento di queste attività, anche a Barletta, la raccolta di beni verrà sospesa da domani per riprendere, a brevissimo, appena le condizioni logistiche lo consentiranno.Giunga a tutte e tutti voi il ringraziamento della nostra comunità mutualistica.Grazie, grazie di cuore a tutte le tantissime persone che in questi giorni si sono attivate per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per le profughe e i profughi ucraini, grazie soprattutto da parte loro: donne, bambine, bambini e anziani in fuga dalla guerra.Nessuno resti indietro»