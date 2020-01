Da Barletta a Rai 1: i due ingegneri assunti da Bar.S.A. oggi ad ItaliaSì!

Giuseppe Di Trani e Andrea Santoniccolo, i due ingegneri laureati col massimo dei voti, assunti a gennaio da Bar.S.A. S.p.A., parteciperanno questo pomeriggio in diretta al programma di Rai1 condotto da Marco Liorni dal titolo ItaliaSì!, dedicato alle persone comuni con storie piene di passioni e umanità.Il programma andrà in onda alle 16.40. Una storia di umanità e dignità che riporta Barletta in auge, questa volta non per cronaca ma per la decisione dei due che pur di rimanere nella propria città e non emigrare per lavoro, hanno accettato di lavorare come operatori ecologici, nonostante avessero studiato per diventare ingegneri nella vita.Dopo France2, il secondo canale della tv di stato francese, con Rai1 continua l'interesse dei media nazionali. "Non è un fallimento per noi, volevamo solo un'occupazione stabile. Basta a lavoretti saltuari"- dicono entrambi che ringraziano la Bar.S.A. per aver offerto questo lavoro a tempo indeterminato. "L'alternativa era di fuggire all'estero, ma abbiamo scelto la nostra famiglia per motivi personali. Non potevamo mollare tutto, ne andava della nostra dignità.". Al concorso hanno partecipato più di 800 persone oltre ai due ingegneri. Sono stati assunti 13 nuovi lavoratori, nove dei quali laureati.