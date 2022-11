Cultura della legalità: i Carabinieri di Barletta tra i banchi di scuola

Inizia dai tre comuni ofantini di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia il percorso di promozione dellatra i giovani, dai più piccoli agli adolescenti, attraverso un ciclo di incontri condotti, con la collaborazione dei dirigenti dei rispettivi istituti scolastici, dai Carabinieri della Compagnia di Barletta.L'iniziativa, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, si basa su un unico, grande obiettivo: offrire ai giovani discenti un'occasione di confronto e dibattito su tematiche di assoluta attualità in un'ottica di accrescimento, nelle nuove generazioni, dei sentimenti di consapevolezza e di condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, nel pieno rispetto del prossimo.Seguendo questi capisaldi, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno iniziato, anche quest'anno, il consueto ciclo di lezioni che li ha visti e li vedrà impegnati in numerosi Istituti disseminati su tutto il territorio. In questa prima parte di lezioni i Carabinieri della Compagnia di Barletta, unitamente ai quelli delle Stazioni competenti per territorio, hanno fatto visita agli studenti del I.I.S.S. "Dell'Aquila-Staffa" sia al plesso di Trinitapoli sia a quello di San Ferdinando di Puglia, nonché a quelli del I.I.S.S. "Aldo Moro" di Margherita di Savoia. Molti gli argomenti trattati, tra cui il reclutamento, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, la violenza di genere, lo stalking, e il revenge porn. Gli incontri sono stati altresì un'occasione preziosa di crescita che ha visto gli studenti particolarmente curiosi e partecipi.L'iniziativa, che ha destato molto interesse nei giovani partecipanti, proseguirà attraverso ulteriori incontri nel mese di dicembre anche nel comune di Barletta, con i Carabinieri che, come testimoniano queste occasioni di incontro, continuano a vivere in stretta simbiosi con il territorio e con i più giovani.