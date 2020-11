Social Video 10 minuti Creative Factory - Creatività e Bellezza, fusione di arti immortalate da Joseph Cardo

Gusto, passione, creatività ma soprattutto arte al servizio dell'arte. Un gioco divenuto capolavoro, un raccoglitore di emozioni impresse negli scatti di uno dei protagonisti assoluti della fotografia fashion: Joseph Cardo.È nel suo Ground Studio che si sono incontrate le sensibilità di altri importanti protagonisti del fashion, gli hair stylists Toni Pellegrino, Salvo Binetti, Miky Basile, Tony Lofoco e Giuseppe Farella per Toni Pellegrino Art and Science, e della make up artist Lucrezia Ieva.Anime accomunate dal desiderio di liberare quella passione artistica quasi soffocata dalle contingenze, quella espressione incontenibile di creatività che fa della bellezza un'autentica opera d'arte.Una enorme potenzialità intercettata dal responsabile dell'agenzia di comunicazione "I Monelli" di Corato Cesare Mongelli. E così l'ispirazione creativa è diventata creazione.Le sapienti mani degli stilisti del trucco e delle acconciature hanno reso arte la già importante bellezza delle modelle Elisabetta, Melanie, Giorgia, Sasha, Domenica e Veronica.Joseph Cardo le ha osservate dall'obiettivo della sua macchina fotografica, catturando i momenti di massima espressione di questo incrocio di arti. E il capolavoro è servito.Quanto accaduto nel Ground Studio, in una giornata di pura creatività, è destinato a lasciare la sua traccia nel solco dell'arte legata alla bellezza.Lo testimonia il video backstage di Michele Calviello e Michele Petruzzelli, anch'esso opera d'arte. Un documento che si lascia influenzare dalla solennità della bellezza ma anche dallo spirito di chi gioisce nel trasformare la creatività in creazione artistica.Sui canali social di Toni Pellegrino, Salvo Binetti e dell'agenzia "I Monelli" sarà possibile seguire gli scatti più significativi di questo "divertimento" artistico.