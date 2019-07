Controlli dei Carabinieri sulla litoranea di Barletta

I Carabinieri della Compagnia di Barletta, impegnati nei servizi pianificati dal Comando Provinciale volti a contrastare il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti, nella giornata di ieri, lungo la, hanno denunciato in stato di libertà S.H. 52enne di origine marocchina, venditore ambulante, perIl predetto, sottoposto a controllo, veniva infatti trovato in possesso di: 45 palloni di varie marche; 22 set di palette, secchielli, maschere e racchette; 6 camion giocattolo, 29 spade, pistole spruzza acqua e bocce, 120 giocattoli gonfiabili, aventi la dicitura "Made in China" e privi della marchiatura "CE".Il materiale, del valore di circa 300 euro, è stato sottoposto a sequestro.