Contributo regionale per l’accesso all’istituto dell’amministrazione di sostegno per le persone fragili ed in stato di bisogno economico

La nota di palazzo di città

Barletta - sabato 14 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Settore Welfare rende noto l'Avviso Pubblico per accedere al sostegno economico di natura sociale istituito dalla Regione Puglia (Legge Regionale n. 10/2021 e ss.mm.ii.). L'intervento è finalizzato a sostenere l'istituto di Amministrazione di Sostegno (AdS) per le persone fragili e in difficoltà economica.

Cosa offre il contributo:
· L'importo economico è pari all'indennità stabilita con apposito decreto dal Giudice Tutelare, fino a un massimo di euro mille (€ 1.000,00) per amministrato per ogni annualità considerata. L'erogazione avviene sino ad esaurimento delle somme disponibili da parte della Regione.
· Il supporto economico è mirato all'Amministratore di Sostegno.

Requisiti essenziali:
· L'Amministratore di Sostegno non deve avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato.
· Il Giudice Tutelare deve aver assegnato l'equa indennità (ai sensi dell'articolo 379 del Codice Civile) e, contestualmente, aver rilevato l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.
· L'amministrato deve avere la residenza nel Comune di Barletta (o Barletta deve essere il domicilio attestato dal provvedimento di nomina di AdS del Giudice Tutelare).
· Ciascun Amministratore di Sostegno può presentare richieste per un massimo di cinque procedure annue.

Modalità e termini di presentazione:
· L'istanza, nella forma di autocertificazione, deve essere presentata entro il 10 aprile 2026 al fine di considerare la domanda all'interno del fabbisogno di quest'anno, da trasmettere alla Regione Puglia entro e non oltre il 30.04.2026.
· La domanda, unitamente agli allegati (copia del decreto di nomina ADS e del decreto di liquidazione dell'equa indennità), va presentata online, accedendo dal seguente link: https://servizi.comune.barletta.bt.it/siaweb/.

L'AdS interessato, raggiunta la suddetta pagina web, deve:
A. cliccare in alto su "Accedi All'area personale" e, tramite il proprio SPID o CIE, accedere all'area riservata
B. cliccare sulla voce "Contributo ADS";
C. compilare il modulo di domanda on line;
D. salvare;
E. selezionare le dichiarazioni;
F. allegare la documentazione richiesta;
G. presentare l'istanza cliccando sul tasto "Spedisci"

Per il caricamento dei documenti, l'utente deve:
a. dalla sezione Allegati selezionare la tipologia di documento da caricare;
b. scegliere il proprio file;
c. cliccare su Carica File e attendere il messaggio file ricevuto

La domanda è valida ed è considerata presentata solo ed esclusivamente se, dopo aver cliccato sul tasto SPEDISCI, lo STATO della stessa passa da BOZZA a PRESENTATA, con assegnazione della data e del numero di protocollo; in assenza di tale Stato, la domanda non è presentata, anche se il modulo risulta completo di tutte le informazioni, dichiarazioni e allegati.
Al momento del SALVA o dello SPEDISCI, il sistema segnala eventuali dati mancanti tramite messaggi di errore, sia in relazione alla compilazione dei campi, sia per quanto riguarda dichiarazioni o documenti obbligatori che devono essere selezionati o allegati nel modulo on line. L'utente può compilare la domanda anche in momenti diversi: dopo il primo salvataggio, la domanda resta in bozza ed e visibile nell'elenco delle domande; l'utente può quindi riaprire la bozza e completarla/presentarla in momenti successivi.
In caso di errori e/o di necessità di informazioni l'utente può inviare un ticket cliccando sul tasto "assistenza" attivo nella propria area riservata. Per ogni informazione e dettaglio sulla misura, si rimanda all'Avviso Pubblico prot. 13462/2026 ed alla normativa regionale di settore.
Contatti: Segretariato Sociale: 0883/516726 – 0883/516782 Mail: lucia.bucci@comune.barletta.bt.it, pietro.preziosa@comune.barletta.bt.it
Guida illustrativa al contributo e avviso pubblico prot. 13462/2026 sono disponibili su: www.comune.barletta.bt.it.
Link di collegamento alla LR 10/2021: https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/leges/LeggeNavScroll.aspx?id=13970
A.D. Regione Puglia 01188/2024
