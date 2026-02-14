Contributo regionale per l’accesso all’istituto dell’amministrazione di sostegno per le persone fragili ed in stato di bisogno economico

Il Settore Welfare rende noto l'Avviso Pubblico per accedere al sostegno economico di natura sociale istituito dalla Regione Puglia (Legge Regionale n. 10/2021 e ss.mm.ii.). L'intervento è finalizzato a sostenere l'istituto di Amministrazione di Sostegno (AdS) per le persone fragili e in difficoltà economica.Cosa offre il contributo:· L'importo economico è pari all'indennità stabilita con apposito decreto dal Giudice Tutelare, fino a un massimo di euro mille (€ 1.000,00) per amministrato per ogni annualità considerata. L'erogazione avviene sino ad esaurimento delle somme disponibili da parte della Regione.· Il supporto economico è mirato all'Amministratore di Sostegno.Requisiti essenziali:· L'Amministratore di Sostegno non deve avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato.· Il Giudice Tutelare deve aver assegnato l'equa indennità (ai sensi dell'articolo 379 del Codice Civile) e, contestualmente, aver rilevato l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.· L'amministrato deve avere la residenza nel Comune di Barletta (o Barletta deve essere il domicilio attestato dal provvedimento di nomina di AdS del Giudice Tutelare).· Ciascun Amministratore di Sostegno può presentare richieste per un massimo di cinque procedure annue.Modalità e termini di presentazione:· L'istanza, nella forma di autocertificazione, deve essere presentata entro il 10 aprile 2026 al fine di considerare la domanda all'interno del fabbisogno di quest'anno, da trasmettere alla Regione Puglia entro e non oltre il 30.04.2026.· La domanda, unitamente agli allegati (copia del decreto di nomina ADS e del decreto di liquidazione dell'equa indennità), va presentata online, accedendo dal seguente link: https://servizi.comune.barletta.bt.it/siaweb/.L'AdS interessato, raggiunta la suddetta pagina web, deve:A. cliccare in alto su "Accedi All'area personale" e, tramite il proprio SPID o CIE, accedere all'area riservataB. cliccare sulla voce "Contributo ADS";C. compilare il modulo di domanda on line;D. salvare;E. selezionare le dichiarazioni;F. allegare la documentazione richiesta;G. presentare l'istanza cliccando sul tasto "Spedisci"Per il caricamento dei documenti, l'utente deve:a. dalla sezione Allegati selezionare la tipologia di documento da caricare;b. scegliere il proprio file;c. cliccare su Carica File e attendere il messaggio file ricevutoLa domanda è valida ed è considerata presentata solo ed esclusivamente se, dopo aver cliccato sul tasto SPEDISCI, lo STATO della stessa passa da BOZZA a PRESENTATA, con assegnazione della data e del numero di protocollo; in assenza di tale Stato, la domanda non è presentata, anche se il modulo risulta completo di tutte le informazioni, dichiarazioni e allegati.Al momento del SALVA o dello SPEDISCI, il sistema segnala eventuali dati mancanti tramite messaggi di errore, sia in relazione alla compilazione dei campi, sia per quanto riguarda dichiarazioni o documenti obbligatori che devono essere selezionati o allegati nel modulo on line. L'utente può compilare la domanda anche in momenti diversi: dopo il primo salvataggio, la domanda resta in bozza ed e visibile nell'elenco delle domande; l'utente può quindi riaprire la bozza e completarla/presentarla in momenti successivi.In caso di errori e/o di necessità di informazioni l'utente può inviare un ticket cliccando sul tasto "assistenza" attivo nella propria area riservata. Per ogni informazione e dettaglio sulla misura, si rimanda all'Avviso Pubblico prot. 13462/2026 ed alla normativa regionale di settore.Contatti: Segretariato Sociale: 0883/516726 – 0883/516782 Mail: lucia.bucci@comune.barletta.bt.it, pietro.preziosa@comune.barletta.bt.itGuida illustrativa al contributo e avviso pubblico prot. 13462/2026 sono disponibili su: www.comune.barletta.bt.it.Link di collegamento alla LR 10/2021: https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/leges/LeggeNavScroll.aspx?id=13970A.D. Regione Puglia 01188/2024