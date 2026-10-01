Consiglio Comunale: maggioranza in ordine sparso. Non passa il nuovo regolamento del Consiglio Comunale

Per quanto riguarda infine le domande di attualità formulate durante la prima ora dei lavori hanno riguardato nell'ordine:

" dimissioni membro Cda casa di riposo Regina Margherita non ancora sostituito" (Partito Democratico). A rispondere a questa domanda è stato il sindaco, il quale ha confermato che tali dimissioni non sono state comunicate al Consiglio Comunale, e che il nuovo membro sarà nominato durante la prossima seduta di consiglio comunale;

(Partito Democratico). A rispondere a questa domanda è stato il sindaco, il quale ha confermato che tali dimissioni non sono state comunicate al Consiglio Comunale, e che il nuovo membro sarà nominato durante la prossima seduta di consiglio comunale; "situazione mercato Via Rossini" (Partito Democratico) al riguardo delle problematiche igienico sanitarie, come da segnalazione agli organi di stampa da parte dei residenti. Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha anticipato come l'annosa questione riguardante la suddetta area mercatale dovrebbe trovare risoluzione nel redigendo PUG;

(Partito Democratico) al riguardo delle problematiche igienico sanitarie, come da segnalazione agli organi di stampa da parte dei residenti. Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha anticipato come l'annosa questione riguardante la suddetta area mercatale dovrebbe trovare risoluzione nel redigendo PUG; "degrado area Green Park" (Coalizione Civica). Risposta pervenuta anche in questo caso dall'assessore Di Leo, il quale ha illustrato all'aula dell'attesa da parte del Comune della graduatoria in merito a dei finanziamenti regionali;

(Coalizione Civica). Risposta pervenuta anche in questo caso dall'assessore Di Leo, il quale ha illustrato all'aula dell'attesa da parte del Comune della graduatoria in merito a dei finanziamenti regionali; "episodi non isolati di fumi, esalazioni e puzza di bruciato nella notte" (Coalizione Civica). Domanda alla quale ha fornito risposta il sindaco Cannito, il quale ha comunicato all'aula il caso dell'effettuato intervento in zona Patalini ove era in corso la combustione materiale di derivazione agricola, per il quale è in corso l'individuazione del responsabile, comunicando l'intenzione di interpellare ARPA in merito alla comunicazione dei dati riguardanti il monitoraggio ambientale;

(Coalizione Civica). Domanda alla quale ha fornito risposta il sindaco Cannito, il quale ha comunicato all'aula il caso dell'effettuato intervento in zona Patalini ove era in corso la combustione materiale di derivazione agricola, per il quale è in corso l'individuazione del responsabile, comunicando l'intenzione di interpellare ARPA in merito alla comunicazione dei dati riguardanti il monitoraggio ambientale; "abbattimento alberi ex vivaio Dibitonto, violazione del regolamento comunale del verde ed eventuali sanzioni" (Coalizione Civica).Risposta pervenuta anche in questo caso dal sindaco, il quale ha comunicato l'invio in data 18 settembre di un verbale di contestazione ai proprietari, e l'incompleta documentazione nell'istanza di abbattimento delle specie arboree in questione;

(Coalizione Civica).Risposta pervenuta anche in questo caso dal sindaco, il quale ha comunicato l'invio in data 18 settembre di un verbale di contestazione ai proprietari, e l'incompleta documentazione nell'istanza di abbattimento delle specie arboree in questione; "attacco a mezzo comunicato istituzionale all'associazione Ambulatorio Popolare" (Coalizione Civica). Anche in questo caso a rispondere è il sindaco Cannito, autore tra l'altro del post in questione. Il quale ha rivendicato il suo diritto di critica, rivendicando il fatto che mai l'attuale amministrazione comunale ha ostacolato Ambulatorio Popolare, rivendicando l'aver definito propaganda politica alcune esternazioni del responsabile di Ambulatorio Popolare, affermando infine che: "il valore sociale di un'associazione non ne fa proprietaria di un bene pubblico".

Maggioranza ancora in alto mare nell'odierno Consiglio Comunale conclusosi pochi minuto fa al termine di un' assise non certo scevra da momenti di forte polemica, a partire dall'approvazione del punto riguardante il progetto definitivo e l'adozione di una variante al Piano Regolatore Generale in merito alla esecuzione della sentenza del T.A.R. numero 81 del 2024 che decreta il completamento delle opere di urbanizzazione primaria in Via dei Muratori.Il provvedimento è passato con 17 voti favorevoli tra le polemiche dei consiglieri di minoranza per la mancanza di possibilità di intervento.Subito dopo l'assemblea ha approvato altre due proposte di delibera riguardanti nell'ordine: l'approvazione della variazione di una nota di aggiornamento al DUP (18 voti favorevoli), e un debito fuori bilancio riguardante una sentenza del TAR Puglia (17 voti favorevoli.I problemi nella maggioranza si manifestano tuttavia sin dal punto successivo, e porteranno alla mancata approvazione di quattro debiti fuori bilancio, due variazioni urgenti al bilancio, il regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio, e il regolamento sulla collaborazione tra soggetti civici per lo svolgimento di attività di interesse generale.Dopo questa lunga sequela di proposte di delibera non approvate, viene introdotta la discussione sulla proposta di delibera riguardante il regolamento del Consiglio Comunale e altri organi istituzionali, una proposta di delibera più volte rinviata a causa di atavici problemi nella maggioranza che sostiene l'amministrazione Cannito.Lo stillicidio sul regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni continua poi imperterrito durante la votazione, con tanto di seguente bocciatura da parte dell'aula di un alunghissima serie di emendamenti presentati in prevalenza da consiglieri di centro destra e da quelli membri della I Commissione (Affari Istituzionali) che è presieduta dalla consigliera Stella Mele (la quale ha più volte sottolineato nei propri interventi il proprio parere contrario all'aumento dei costi delle commissioni), dal vice presidente Carmine Doronzo (Coalizione Civica), e dai consiglieri Adelaide Spinazzola (Cantiere Puglia), Patrizia Mele (Forza Italia) e dalla consigliera indipendente Maria Letizia Rana.Bocciati, naturalmente, anche gli emendamenti presentati dalle opposizioni del centro sinistra.Terminata la lunghissima votazione sugli emendamenti, la proposta di modifica del regolamento del consiglio comunale riceve una doppia bocciatura, con tre soli voti favorevoli, due contrari, con il resto dell'assise non votante o astenuta.Respinto infine dalla intera assise, con richiesta esplicita da parte del sindaco, il punto riguardante l'adozione di un avariante al PRG in merito all'antenna per telefonia mobile presente presso un immobile privato sito in Via Leonardo Da Vinci, ain fini dell'apposizione sulle aree interessate dall'opera medesima, del vincolo preordinato alla espropriazione, nonchè di imposizione di servitù da parte di una società privata.