Consiglio comunale Barletta
Consiglio comunale Barletta
Politica

Consiglio Comunale: maggioranza in ordine sparso. Non passa il nuovo regolamento del Consiglio Comunale

Approvata dall'aula l'esecuzione della sentenza del TAR su Via dei Muratori.

Barletta - giovedì 1 ottobre 2026 17.31
Maggioranza ancora in alto mare nell'odierno Consiglio Comunale conclusosi pochi minuto fa al termine di un' assise non certo scevra da momenti di forte polemica, a partire dall'approvazione del punto riguardante il progetto definitivo e l'adozione di una variante al Piano Regolatore Generale in merito alla esecuzione della sentenza del T.A.R. numero 81 del 2024 che decreta il completamento delle opere di urbanizzazione primaria in Via dei Muratori.

Il provvedimento è passato con 17 voti favorevoli tra le polemiche dei consiglieri di minoranza per la mancanza di possibilità di intervento.

Subito dopo l'assemblea ha approvato altre due proposte di delibera riguardanti nell'ordine: l'approvazione della variazione di una nota di aggiornamento al DUP (18 voti favorevoli), e un debito fuori bilancio riguardante una sentenza del TAR Puglia (17 voti favorevoli.

I problemi nella maggioranza si manifestano tuttavia sin dal punto successivo, e porteranno alla mancata approvazione di quattro debiti fuori bilancio, due variazioni urgenti al bilancio, il regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio, e il regolamento sulla collaborazione tra soggetti civici per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Dopo questa lunga sequela di proposte di delibera non approvate, viene introdotta la discussione sulla proposta di delibera riguardante il regolamento del Consiglio Comunale e altri organi istituzionali, una proposta di delibera più volte rinviata a causa di atavici problemi nella maggioranza che sostiene l'amministrazione Cannito.

Lo stillicidio sul regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni continua poi imperterrito durante la votazione, con tanto di seguente bocciatura da parte dell'aula di un alunghissima serie di emendamenti presentati in prevalenza da consiglieri di centro destra e da quelli membri della I Commissione (Affari Istituzionali) che è presieduta dalla consigliera Stella Mele (la quale ha più volte sottolineato nei propri interventi il proprio parere contrario all'aumento dei costi delle commissioni), dal vice presidente Carmine Doronzo (Coalizione Civica), e dai consiglieri Adelaide Spinazzola (Cantiere Puglia), Patrizia Mele (Forza Italia) e dalla consigliera indipendente Maria Letizia Rana.

Bocciati, naturalmente, anche gli emendamenti presentati dalle opposizioni del centro sinistra.

Terminata la lunghissima votazione sugli emendamenti, la proposta di modifica del regolamento del consiglio comunale riceve una doppia bocciatura, con tre soli voti favorevoli, due contrari, con il resto dell'assise non votante o astenuta.

Respinto infine dalla intera assise, con richiesta esplicita da parte del sindaco, il punto riguardante l'adozione di un avariante al PRG in merito all'antenna per telefonia mobile presente presso un immobile privato sito in Via Leonardo Da Vinci, ain fini dell'apposizione sulle aree interessate dall'opera medesima, del vincolo preordinato alla espropriazione, nonchè di imposizione di servitù da parte di una società privata.


Per quanto riguarda infine le domande di attualità formulate durante la prima ora dei lavori hanno riguardato nell'ordine:
  • "dimissioni membro Cda casa di riposo Regina Margherita non ancora sostituito" (Partito Democratico). A rispondere a questa domanda è stato il sindaco, il quale ha confermato che tali dimissioni non sono state comunicate al Consiglio Comunale, e che il nuovo membro sarà nominato durante la prossima seduta di consiglio comunale;
  • "situazione mercato Via Rossini" (Partito Democratico) al riguardo delle problematiche igienico sanitarie, come da segnalazione agli organi di stampa da parte dei residenti. Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha anticipato come l'annosa questione riguardante la suddetta area mercatale dovrebbe trovare risoluzione nel redigendo PUG;
  • "degrado area Green Park" (Coalizione Civica). Risposta pervenuta anche in questo caso dall'assessore Di Leo, il quale ha illustrato all'aula dell'attesa da parte del Comune della graduatoria in merito a dei finanziamenti regionali;
  • "episodi non isolati di fumi, esalazioni e puzza di bruciato nella notte" (Coalizione Civica). Domanda alla quale ha fornito risposta il sindaco Cannito, il quale ha comunicato all'aula il caso dell'effettuato intervento in zona Patalini ove era in corso la combustione materiale di derivazione agricola, per il quale è in corso l'individuazione del responsabile, comunicando l'intenzione di interpellare ARPA in merito alla comunicazione dei dati riguardanti il monitoraggio ambientale;
  • "abbattimento alberi ex vivaio Dibitonto, violazione del regolamento comunale del verde ed eventuali sanzioni" (Coalizione Civica).Risposta pervenuta anche in questo caso dal sindaco, il quale ha comunicato l'invio in data 18 settembre di un verbale di contestazione ai proprietari, e l'incompleta documentazione nell'istanza di abbattimento delle specie arboree in questione;
  • "attacco a mezzo comunicato istituzionale all'associazione Ambulatorio Popolare" (Coalizione Civica). Anche in questo caso a rispondere è il sindaco Cannito, autore tra l'altro del post in questione. Il quale ha rivendicato il suo diritto di critica, rivendicando il fatto che mai l'attuale amministrazione comunale ha ostacolato Ambulatorio Popolare, rivendicando l'aver definito propaganda politica alcune esternazioni del responsabile di Ambulatorio Popolare, affermando infine che: "il valore sociale di un'associazione non ne fa proprietaria di un bene pubblico".
  • Consiglio comunale
Altri contenuti a tema
Barletta, il Consiglio comunale torna a riunirsi: 14 punti all’ordine del giorno La città Barletta, il Consiglio comunale torna a riunirsi: 14 punti all’ordine del giorno Seduta convocata per giovedì 1° ottobre alle 16
Il Consiglio Comunale di Barletta dice ancora no all’allargamento della discarica di San Procopio Il Consiglio Comunale di Barletta dice ancora no all’allargamento della discarica di San Procopio Il provvedimento passa con voto unanime. Ritirato il punto sul disability manager per chiarimenti tecnico finanziari
L'8 settembre il consiglio comunale discuterà della discarica di San Procopio Istituzionale L'8 settembre il consiglio comunale discuterà della discarica di San Procopio Convocazione alle ore 16
Consiglio Comunale: passa la salvaguardia degli equilibri di bilancio Consiglio Comunale: passa la salvaguardia degli equilibri di bilancio La maggioranza ritrova i numeri, ma le polemiche restano. Venti i voti favorevoli al provvedimento
Lunedì nuovo Consiglio Comunale per provare a sciogliere il nodo degli equilibri di bilancio ed evitare (entro venti giorni) il commissariamento Lunedì nuovo Consiglio Comunale per provare a sciogliere il nodo degli equilibri di bilancio ed evitare (entro venti giorni) il commissariamento La maggioranza, secondo il sindaco, dovrebbe ritrovare i numeri, ma permangono le divisioni. Intanto, nel centrosinistra, prime prove di coalizione e primi nodi da sciogliere in vista delle prossime elezioni
Lunedì 3 agosto si torna in consiglio comunale per gli equilbri di bilancio Lunedì 3 agosto si torna in consiglio comunale per gli equilbri di bilancio Terzo tentativo di approvazione per il provvedimento
Consiglio Comunale: maggioranza ancora ko sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio Consiglio Comunale: maggioranza ancora ko sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio La conta dei voti favorevoli si è fermata a 15 voti, a fronte dei 17 necessari
Filannino: «Barletta merita di più: basta giochi di palazzo» Filannino: «Barletta merita di più: basta giochi di palazzo» La nota di Vito Filannino del comitato di Futuro Nazionale
Mercato via Rossini, i comitati uniti: «Basta inerzia, è una battaglia di civiltà»
1 ottobre 2026 Mercato via Rossini, i comitati uniti: «Basta inerzia, è una battaglia di civiltà»
Settimana Mondiale dell’Allattamento, incontri e supporto al Dimiccoli di Barletta
1 ottobre 2026 Settimana Mondiale dell’Allattamento, incontri e supporto al Dimiccoli di Barletta
Il M5S di Barletta contro l’aumento delle commissioni consiliari: «Non è tollerabile»
1 ottobre 2026 Il M5S di Barletta contro l’aumento delle commissioni consiliari: «Non è tollerabile»
Barletta ricorda Padre Raffaele Di Bari, 26 anni dopo il martirio in Uganda
1 ottobre 2026 Barletta ricorda Padre Raffaele Di Bari, 26 anni dopo il martirio in Uganda
Vittorio Grimaldi, una vita al servizio di Barletta: il ricordo di Michele Grimaldi
1 ottobre 2026 Vittorio Grimaldi, una vita al servizio di Barletta: il ricordo di Michele Grimaldi
«Piazza Plebiscito è un bene della città non una bandiera politica»
1 ottobre 2026 «Piazza Plebiscito è un bene della città non una bandiera politica»
Droga a Barletta, blitz della Polizia di Stato: 10 misure cautelari e 10 DASPO
1 ottobre 2026 Droga a Barletta, blitz della Polizia di Stato: 10 misure cautelari e 10 DASPO
Bar.S.A., 55 controlli e 40 sanzioni in dieci giorni: multe per 8.150 euro
1 ottobre 2026 Bar.S.A., 55 controlli e 40 sanzioni in dieci giorni: multe per 8.150 euro
Giovanni De Stavola nuovo Questore della BAT, Fabbrocini passa a Foggia
1 ottobre 2026 Giovanni De Stavola nuovo Questore della BAT, Fabbrocini passa a Foggia
Perdite di gas a Barletta, molestie olfattive nel quartiere Medaglie d'Oro
1 ottobre 2026 Perdite di gas a Barletta, molestie olfattive nel quartiere Medaglie d'Oro
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.