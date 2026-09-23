La città
Barletta, il Consiglio comunale torna a riunirsi: 14 punti all’ordine del giorno
Seduta convocata per giovedì 1° ottobre alle 16
Barletta - mercoledì 23 settembre 2026 Comunicato Stampa
Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare, ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in via Zanardelli, per giovedì 1 ottobre 2026, in seduta di prima convocazione, con inizio alle ore 16. La seconda convocazione è prevista per il giorno successivo alle ore 9.
Ordine del giorno
Ordine del giorno
- Esecuzione sentenza TAR n. 81/2024. Approvazione del progetto definitivo e adozione di variante al P.R.G. dell'opera pubblica di completamento delle UU.PP. di via dei Muratori e proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 3/2005 ed iscrizione nel registro esclusione VAS ex L.R. Puglia n. 44/2012 (Proposta 102).
- Approvazione della variazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028 di cui alla proposta di G.C. 266/2026 (Proposta 89).
- Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio residuo derivante dalle sentenze n. 81/24 e n. 1373/25 pronunciate dal T.A.R. Puglia sede di Bari Sez. II - Avvocatura (Proposta 87).
- Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 137/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta - Avvocatura (Proposta 69).
- Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 147/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta - Avvocatura (Proposta 75).
- Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 136/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta - Avvocatura (Proposta 84).
- Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5724/2026 pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) - Avvocatura (Proposta 86).
- Ratifica delibera di variazione urgente n. 275 del 07/08/2026 Settore Turismo (Proposta 94).
- Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 280 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2026/2028 (Proposta 95).
- Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento (Proposta 67).
- Approvazione del Regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio informatico edizione 2025 (Proposta 68).
- Regolamento sulla collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per lo svolgimento di attività d'interesse generale, la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
- Regolamento Consiglio comunale e di altri organi istituzionali, modifiche approvazione (Proposta 2).
- Adozione di variante specifica al PRG vigente, connessa ad una esistente stazione radio base per telefonia mobile ubicata presso l'immobile privato situato alla via Leonardo da Vinci n. 15, distinto in catasto al Foglio di Mappa 87, Particella 474, Codice sito: i276BA Barletta, ai fini dell'apposizione, sulle aree interessate dall'opera medesima, del vincolo preordinato alla espropriazione (del diritto di superficie) nonché alla imposizione di servitù. Autorità espropriante: INWIT S.p.A. (Proposta 92