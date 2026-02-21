Lampada Fototerapia al “Dimiccoli”
Lampada Fototerapia al “Dimiccoli”
Attualità

Consegnata una "Lampada per fototerapia" al reparto Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Dimiccoli”

Donata dall'associazione Harley-Davidson Italiana Club - Puglia

Barletta - sabato 21 febbraio 2026
L'associazione Harley-Davidson Italiana Club - Puglia ha consegnato, nei giorni scorsi, una "Lampada per fototerapia" all'unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta, diretta dal dott. Dott. Baldassarre Martire. L'iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà che testimonia l'attenzione costante verso il territorio e, in particolare, verso i bambini e le loro famiglie.

«Esprimo sincera gratitudine per il gesto compiuto – afferma il dott. Martire – esempio concreto di sinergia tra associazionismo e sanità pubblica a fini filantropici».
