Consegnata una "Lampada per fototerapia" al reparto Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Dimiccoli”

L'associazione Harley-Davidson Italiana Club - Puglia ha consegnato, nei giorni scorsi, una "Lampada per fototerapia" all'unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta, diretta dal dott. Dott. Baldassarre Martire. L'iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà che testimonia l'attenzione costante verso il territorio e, in particolare, verso i bambini e le loro famiglie.«Esprimo sincera gratitudine per il gesto compiuto – afferma il dott. Martire – esempio concreto di sinergia tra associazionismo e sanità pubblica a fini filantropici».