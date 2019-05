"Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese": sabato la presentazione del libro di Roberto Guido

Da Caposele a Santa Maria di Leuca attraversando uno dei più importanti percorsi cicloturistici d'Italia. "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese" è il nuovo libro di Roberto Guido dedicato allo straordinario itinerario turistico ed escursionistico per ciclisti professionisti ed appassionati che sabato 18 maggio sarà presentato negli spazi di Spiaggia Verde, in località Ariscianne, tra Barletta e Trani.«Il percorso si snoda tra Campania, Basilicata e Puglia - spiega Guido, giornalista e cicloesploratore - lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d'Europa. Si pedala "sull'acqua" per 500 chilometri, dall'Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l'Alta Murgia e la Valle d'Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l'opera dell'uomo, producendo bellezza». Nel libro "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese"sulla condotta storica dell'infrastruttura più importante del Sud Italia. Durante l'evento gratuito di presentazione, sarà lo stesso Guido ad illustrare le caratteristiche di una guida che promette di affascinare curiosi ed appassionati interessati a scoprire le infinite bellezze naturali, storiche e paesaggistiche di un percorso in nove tappe lungo il Mezzogiorno.Per gli organizzatori è l'occasione giusta per celebrare l'anno del turismo lento promuovendo un progetto destinato ad assumere un impatto rilevante sullo sviluppo del cicloturismo in Puglia. La Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese rappresenta quindi un'ulteriore offerta turistica per il rilancio e la valorizzazione dei luoghi di interesse di una delle regioni più suggestive del mondo Il racconto delle imprese dell'autore sarà accompagnato dal contributo di Alfredo De Giovanni, scrittore e geologo esperto di acque. Per l'occasione, sarà possibile raggiungere Spiaggia Verde alle 17 direttamente oppure partecipando allache, con partenza alle 15.45 da via Mura San Cataldo, raggiungerà la zona umida di Ariscianne che ospita la struttura.Al termine della presentazione gli interessati potranno acquistare il libro presso il corner allestito dal nostro partner Punto Einaudi di Barletta. Seguirà rinfresco. L'evento è organizzato da Barletta sui Pedali, Ciclopaesaggiando e Fra Storia e Natura, con la collaborazione della LILT - Sezione di Barletta, e ha ottenuto il Patrocino del Comune di Barletta. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link: https://bit.ly/cicloviaacquedottopugiese