Christmas Tour, alla scoperta delle tradizioni di Barletta

Se l'aria di Natale è magica è soprattutto merito di quei sapori e tradizioni radicati nella città di appartenenza. Pensate alle ricette tipiche del territorio come le cartellate, al rito della Santa Allegrezza e ai giochi di carte con regole che differiscono fra loro varcando appena un altro confine cittadino. Ilrivelerà proprio i segreti nascosti dietro quelle tradizioni barlettane. Domenica, infatti, le strade del centro storico saranno attraversate da un tour natalizio organizzato dalla realtà Free Walking Tour Barletta. La redazione ha incontrato Marco Bruno, tra gli organizzatori, il quale ha presentato il nuovo progetto.«All'inizio del nostro percorso ricordo che la gente ci diceva: "ma quali turisti vengono a Barletta? Cosa c'è da vedere?" Ci sarebbe tanto da dire su quanto ci sia poca coscienza delle bellezze che ci circondano. Fatto sta che oggi il Free Walking Tour Barletta è cresciuto tanto, di pari passo con la crescita del turismo in Puglia e nella nostra città. Siamo un team di cinque guide abilitate, giovani e multilingue e di altri volontari che contribuiscono alle attività dell'associazione. Si tratta di un tour della città su offerta libera, che si svolge ogni weekend d'estate, in inverno si svolge solo su prenotazione. Una passeggiata in giro per il centro storico, in compagnia delle nostre guide turistiche abilitate, che introducono il visitatore nella nostra splendida città, facendogli scoprire non solo le sue bellezze ma anche i suoi costumi, le sue tradizioni e il suo dialetto. L'iniziativa è nata nel 2015, dopo aver sperimentato il format Free Walking Tour in altre città europee mi sono chiesto: "perché non farlo anche a Barletta?"»«Esatto, è un modo di fare turismo totalmente lontano da quella dinamica. Il turista è libero di pagare quanto ritiene giusto il servizio offerto, in un certo senso si tratta di un tour anticonvenzionale. Va da sé che ci rivolgiamo a un pubblico con minori possibilità economiche, anche se può capitare che un turista possa pagare più di quanto previsto con una visita guidata normale.«Abbiamo organizzato il tour con i migranti in collaborazione con l'Ambulatorio Popolare e quello monotematico sui palazzi antichi della nostra città, con il preciso scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di preservare questo patrimonio architettonico dalla speculazione edilizia. A breve si terrà un Tour sui Conventi ed ex Conventi della città, a cui consiglio vivamente di partecipare».«Dal nostro desiderio di condividere e divulgare le tradizioni natalizie tipiche di Barletta e del Sud. Dal tipico gioco di carte barlettano del picozzo alle cartellate, dalla Santa allegrezza ai riti religiosi, dalle espressioni dialettali alle tradizioni familiari. Il Christmas Tour valorizzerà tutto questo e lo faremo accompagnando i visitatori attraverso le bellezze del nostro centro storico. Il tour sarà scandito dalla visita dei monumenti e delle chiese del quartiere di Santa Maria. Ci sarà una degustazione di cartellate presso il Panificio Altamura e anche un momento quiz con in palio tre premi forniti dai nostri partner: Pasticceria Mosè, Frantoio Paparella e Sfashion. È un tour che si rivolge naturalmente ai locali e in particolare ai fuori sede, che sappiamo essere particolarmente nostalgici, ma saremo più che orgogliosi di mostrare le tradizioni natalizie e le bellezze ai cittadini e turisti».Ilpartirà domenica alle ore 17,00 dal retro della Cattedrale. La città e i turisti che in questi giorni visitano Barletta sono invitati a parteciparvi. Per tutte le informazioni: https://www.facebook.com/events/590150201786495/