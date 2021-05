Cerimonia in ricordo di Francesco Conteduca

11 foto Posto Medico Avanzato di Barletta e ANMI rendono gli onori alla tomba del marinaio barlettano

Si è svolto l'11 maggio l'incontro tra i vertici del locale Gruppo ANMI (Ass.ne Naz.le Marinai d'Italia) di Barletta , guidata dal Presidente del Gruppo: dott. Alessandro Vitobello e accompagnata dal Presidente Onorario: uff. Sebastiano Lavecchia, e i vertici dell' Assetto Campale Marina Militare a supporto della Regione Puglia - Posto Medico Avanzato (P.M.A.) Barletta, realizzato dalla Brigata Marina "San Marco", presso l'Ospedale Civile.A dare il benvenuto alla delegazione del Gruppo ANMI tutto lo Staff di Comando, composto da: C.V.Massimo Pitarra - C.te del P.M.A.; C.V. Giuseppe Mollo - Dirigente Sanitario; C.F.Antonio Tasca - C.te in 2^; T.V. Daniele Caruso - C.te aliquota Batt.Mar.San Marco e dal 1° Lgt Tommaso Incantalupo – Segretario.Con la delegazione ANMI, una presenza di cortesia, il dr F. Paolo Maffei, coordinatore del 118 ASL /BAT e già Sc Servizio Difesa Installazioni Base (M/SDI) e in giusta evidenza, la bandiera del gruppo, la stessa voluta dall'Amm.Sq. Ferdinando Casardi, primo Presidente (1965/67) e fondatore del Gruppo, dedicato alla "MOVM Marinaio Francesco Conteduca, Medaglio d'Oro della Marina Militare Italiana (Battaglia di Lissa 1866 3^ guerra di Indipendenza). Significative le parole di ringraziamento, espresse all'indirizzo di tutti, dal Presidente dott. Vitobello che hanno evidenziato tutta la gratitudine di una Città e di ogni singolo marinaio, di tempi passati ed oggi, per la loro presenza, così vera e indispensabile per alleviare la pressione sullo stesso Ospedale, dando la disponibilità ai colpiti da Covid 19 di un ragguardevole numero di 40 posti letto.In tale occasione il Dott. Vitobello ha invitato, compatibilmente con le esigenze istituzionali, a rendere gli Onori, alla tomba di Francesco Conteduca, nella Cappella Cimiteriale.Infatti il 20 maggio, una rappresentanza del contingente del Posto Medico Avanzato della Marina Militare guidata dal suo Comandante, il Capitano di Vascello Massimo Pitarra e della locale sezione Associazione Nazionale Marinai d'Italia con il suo presidente e il Consigliere Comunale Giuseppe Losappio in rappresentanza del Sindaco, ha reso gli onori alla tomba di Francesco Conteduca, il marinaio barlettano insignito con la Medaglia d'Oro al Valor Militare per le sue gesta durante la battaglia di Lissa del 1866 e alla cui memoria è intitolata la sezione ANMI di Barletta.Alla deposizione della corona da parte di un Fuciliere della Brigata Marina San Marco e di un socio ANMI è seguita la lettura della Preghiera del Marinaio da parte del 1° Luogotenente Tommaso Incantalupo in servizio presso il PMA e il minuto di silenzio in onore di Conteduca ed in memoria di tutti i marinai caduti per la Patria.Al termine della cerimonia, è seguita una breve visita presso la sede dell'ANMI nel centro storico di Barletta. Il Comandante Pitarra ha voluto in tal modo restituire la visita di cortesia ricevuta la settimana scorsa.Nella sua allocuzione, il Presidente dell'ANMI ha ribadito come tutti i soci sono stati fieri ed orgogliosi nel vedere i colleghi marinai in servizio attivo portare un aiuto alla comunità locale così determinante e importante in un momento così difficile per tutti.Il Comandante Pitarra ha ringraziato il presidente Vitobello e tutti i presenti per l'ospitalità e le belle parole e ha evidenziato l'importanza dell'ANMI nel mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la vita per la Patria e nel diffondere la cultura marinara in un Paese di grandi tradizioni come il nostro.