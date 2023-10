Centrodestra, «fiducia piena nel sindaco Cannito». Riunione a Roma

«In corso il confronto per completare la giunta e rilanciare attività amministrativa

"Abbiamo incontrato il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito e ribadito piena e incondizionata fiducia nel suo operato alla guida della città". Lo rendono noto l'On. Gemmato di Fratelli d'Italia, l'On. D'Attis di Forza Italia, il Sen. Marti della Lega e l'On. Colucci di Noi Moderati a conclusione dell'incontro con il primo cittadino avvenuto questa mattina a Roma.Gli esponenti pugliesi del centrodestra, che da un anno amministra il Comune di Barletta, hanno inoltre dichiarato: "È stata l'occasione per fare il punto della situazione politico-amministrativa barlettana. Consapevoli delle difficoltà che ogni amministrazione incontra nel suo percorso, abbiamo rimarcato massima fiducia nella sua persona e nel suo lavoro e chiesto di definire l'assetto di Giunta anche con le figure mancanti, dando cos? nuovo impulso all'attività amministrativa. Nei prossimi giorni ogni partito della coalizione si confronterà al proprio interno con i propri rappresentanti nell'Amministrazione per dare seguito alle linee emerse nell'incontro. L'invito al primo cittadino di Barletta a proseguire con il nostro pieno appoggio è un passaggio che si inserisce nell'azione politica di successo che il centrodestra porta avanti in Puglia, diretta alla conquista di altri capoluoghi nelle prossime competizioni elettorali locali".