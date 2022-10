Carabinieri di Barletta, controlli intensi sul territorio

Controlli senza sosta e per tutto il weekend quelli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Barletta. Un servizio a largo raggio effettuato su alcuni dei comuni della BAT, per monitorare i flussi turistici e garantire la sicurezza sia dei residenti sia di coloro che stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia.Un dispositivo articolato quello realizzato dall'Arma, che ha visto operare sul territorio le pattuglie della Stazioni di Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia, oltre a quelle della Sezione Radiomobile, dedicate in modo particolare alla gestione del pronto intervento.Non sono mancati nel corso del servizio controlli al codice della strada: due le sanzioni elevate ad autisti indisciplinati ed una patente ritirata. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 80 persone, controllato 56 autovetture, nonché svariati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Durante i numerosi controlli sono state eseguite 5 perquisizioni personali e veicolari, nel corso delle quali sono stati sequestrati 10 grammi tra hashish e marijuana, e segnalate 3 persone ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 309/90.Il servizio di alto impatto svolto dai militari della dell'Arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, per garantire sempre maggiore vicinanza e sicurezza per i nostri cittadini.