Capodanno nero per i gatti di strada: episodi a Barletta, Bari e San Ferdinando

Tra lein diverse città ci sono purtroppo gli, in particolar modo i. Asi sono verificati tre episodi, che in poco tempo hanno fatto il giro del web attraverso i, con la diffusione anche di notizie imprecise o inesatte.dei petardi sarebbero esplosi nei pressi della casetta di unagrazie alla fuga dei mici. Trattandosi di un quartiere frequentato, a pochi passi dal lungomare Colombo, in molti hanno sentito il forte rumore dei botti.si è verificato un fatto diverso. Un. Si tratta di una morte improvvisa, quasi sicuramente legata a un infarto causato dal frastornante rumore dei petardi. Il felino è stato ritrovato accanto a dei botti esplosi. A fare chiarezza su questo episodio, portato all'attenzione anche dalla cronaca nazionale, è stata, vicepresidente. In un video postato su Facebook ha spiegato come lai. Non si tratterebbe, dunque, di un gesto volontario. Resta, però, un'che testimonia quanto la civiltà sia, in molti casi, solo un ricordo lontano.Danni di grave entità hanno riguardato invece, il gatto di San Ferdinando di Puglia così soprannominato grazie a, il felino scuoiato vivo che è divenuto un caso nazionale. Il gatto ha riportato un(non si sa ancora se permanente o momentanea),oltre che delle zampine posteriori. Grazie a una catena di solidarietà che parte dal nord e arriva fino qui da noi, Leone si trova attualmente presso un ambulatorio veterinario di Barletta, dove sarà tenuto in osservazione per i dovuti accertamenti.Per quest'ultimo episodio l: si tratta di una forma di "divertimento" osceno che non è più tollerabile.