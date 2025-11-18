Cantiere via Leonardo da Vinci
La città

Cantiere via Leonardo da Vinci, il verificatore incaricato dal TAR Puglia certifica la legittimità degli atti comunali

Il commento del sindaco Cosimo Cannito

Barletta - martedì 18 novembre 2025 13.48
«Nei giorni scorsi ho comunicato la rinuncia al ricorso presentato al Presidente della Repubblica e al Tar Puglia da parte di cittadini contrari al rilascio del permesso a costruire di fabbricati destinati ad edilizia residenziale convenzionata tra via Leonardo Da Vinci e Via Palmitessa. Vi comunico che nella giornata di ieri,17 Novembre, il verificatore tecnico ing. Paolo Bavaro, nominato dal TAR Puglia (Sez.II) ha depositato la propria relazione tecnica (ex art. 66 CPA) certificando che il permesso a costruire rilasciato dal Comune N° 17 del 17/6/2025è pienamente rispondente alle norme urbanistiche. Tutto ciò premesso, informo tutti i cittadini che l'Amministrazione comunale procederà a sua tutela alla richiesta di condanna delle spese della lite giudiziaria intentata dai ricorrenti e, inoltre, ha dato mandato all'Ufficio Tecnico comunale per verificare eventuali difformità urbanistiche alle loro abitazioni che, se verificate, saranno comunicate.

A coloro i quali collegano il ritiro del ricorso al ferimento del sig. Di Bari e all'esistenza di un clima di intimidazione presente in città" (per i quali è stato presentato dal sottoscritto esposto alla Procura della Repubblica al fine di accertare eventuali fatti malavitosi), comunico che la relazione tecnica dell'ing. Bavaro è stata inviata da me stamattina al Sig. Questore per opportuna conoscenza. L'Amministrazione continuerà a collaborare con le Forze dell'Ordine e ad agire avendo come priorità il bene dell'intera comunità. Coloro i quali avessero interesse a leggere la relazione possono inoltrare regolare richiesta di accesso agli atti agli uffici comunali. Tanto per doverosa informazione».
  • Cosimo Cannito
