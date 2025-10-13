Barletta riscopre il benessere: una giornata di luce, armonia e consapevolezza

Il professor Oronzo Liantonio ha aperto con una riflessione sul rapporto tra mente, inconscio e realtà, invitando a riscoprire l'ascolto profondo di sé.

Katia Calderone ha poi guidato un affascinante viaggio nella naturopatia, come sintesi tra tradizioni antiche e scienza moderna.

Clelia Facchini ha incantato il pubblico parlando di geometria sacra e mandala, simboli di armonia universale, mentre la dottoressa Federica Frezza ha svelato il legame tra funzione masticatoria, postura e benessere complessivo.

Infine, la dottoressa Giulia Anna Italo ha affrontato il tema dell'insonnia come disturbo multifattoriale, offrendo chiavi di lettura e rimedi naturali fondati sull'integrazione tra corpo ed energia.

La Fiera del Benessere, promossa dalla LILT Barletta-Andria-Trani e realizzata in collaborazione con una fitta rete di associazioni, enti e professionisti del territorio, ha trasformato l'Hotel La Terrazza in un luogo di incontro, riflessione e rinascita.Sotto il coordinamento di Katia Calderone, responsabile stand, e di Rosa Maria Convertini, responsabile del programma maestri e tecnici, la giornata ha offerto un ampio ventaglio di attività gratuite e accessibili a tutti: conferenze, laboratori, pratiche corporee, spazi artistici e momenti di condivisione che hanno saputo parlare al cuore dei partecipanti.La conduzione del programma dei salottini e delle conferenze è stata curata con competenza e sensibilità dalla giornalista Patrizia Corvasce, che ha accompagnato il pubblico in un percorso di dialogo e consapevolezza.La mattinata si è aperta con un momento di intensa commozione: l'omaggio alla professoressa Maria Grazia Pitobelio, figura di grande valore umano e culturale, alla cui memoria è stata dedicata l'intera giornata.Subito dopo, l'aria si è riempita di energia e vitalità con le prime attività: Pilates Postural, Danza del Ventre, Meditazione con i Mandala, Hatha Yoga, Yoga Posturale e il suggestivo Massaggio Sonoro.Tra i momenti più apprezzati, la conferenza "Epimedicina" a cura di Filomena Lamacchia, che ha guidato i presenti alla scoperta di un approccio integrato alla salute, e la formazione gratuita "Le Scuole della Felicità e il docente-coach" condotta da Mariano Laudisi, che ha offerto preziosi spunti sulla pedagogia del benessere e la crescita personale.Il pomeriggio si è trasformato in un viaggio tra discipline olistiche e pratiche di riequilibrio energetico: Yin Yang Yoga, Chakra Heart, Yoga della Risata con Francesca Lucia Santeramo e Kundalini Yoga con la Leonida Academy.La giornata si è poi conclusa con un abbraccio collettivo di gratitudine e condivisione, dopo la Meditazione Chakra condotta da Maria Cavalluzzi, il Pilates Ballet e la Biodanza con Angela Calabretto, momenti che hanno riunito tutti in un'unica energia di armonia e leggerezza.Grande partecipazione anche per il Salottino del Benessere, dove si sono alternati interventi di professionisti e studiosi che hanno offerto prospettive diverse ma complementari sul tema dell'equilibrio psico-fisico.Accanto al salottino del benessere, il Salottino Culturale ha dato voce alla parola poetica e alla riflessione interiore, ricevendo un riscontro entusiasmante.Le poetesse Rossella Laporta e Gabriella Matera hanno intrecciato versi di sensibilità e introspezione, mentre Gaetano Rizzitelli ha commosso il pubblico con la poesia "Volevo il vento tra i capelli", dedicata alla memoria di Mahsa Amini, simbolo di libertà e coraggio femminile.A chiudere il ciclo degli interventi, Rosa Borraccino ha presentato il volume "La Rosa della Lince", scritto a quattro mani con Cosimo Lula, un'opera che invita alla lettura come cura dell'anima e alla riscoperta della forza rigenerante delle emozioni.Grande attenzione anche ai più piccoli, protagonisti della Cittadella dei Bambini, che ha animato il giardino dell'hotel per l'intera giornata.Laboratori di creatività, giochi e sport hanno coinvolto decine di bambini tra tiro con l'arco con gli Arceri del Sud, dimostrazioni di scherma con SchermA.D. Trani, danza con ASD ProGym di Ninny Prodon, e partite sulla scacchiera gigante con Mario Seccia. Non sono mancati i laboratori di carta riciclata con Grazia Marzocca, di pittura con Rosa Ruscino della Galleria RuRo, e momenti di riflessione con il laboratorio filosofico e poetico "Sogno o son desto?".A rendere la cittadella ancora più speciale è stata la partecipazione di numerose scuole del territorio, tra cui la Scuola Fraggianni di Barletta, diretta dalla dirigente dottoressa Nunzia Cappabianca, i cui alunni hanno preso parte attivamente alle attività creative e ai laboratori espressivi.Un ruolo importante è stato svolto anche dalla rete TalentInclusivi, rappresentata dalla dottoressa Maria Manzi, che ha condotto l'incontro "Genitori in cerchio", dedicato all'inclusione scolastica e alla valorizzazione dei talenti.Durante la giornata, il pubblico ha potuto visitare la mostra "Il benessere visto con i loro occhi", realizzata dagli alunni delle scuole primarie, e incontrare i volontari di Save the Children, presenti con un punto informativo e di sensibilizzazione.La Fiera è stata resa possibile grazie alla sinergia di oltre venti associazioni e realtà locali, tra cui Accademia delle Relazioni Umane, Chárisma, Oasi del Tocco, Le Scuole della Felicità, TalentInclusivi, Leonida Academy, Bahia Wellness, Epimedicina, Nactura, Wellness Yoga Academy, Il Piccolo Amrit, OlisTic World, A.I.O.B. Puglia, UPDA, Inner Innovation Project, ASD ProGym, Centro Olistico Natura Gentile, Fidapa BPW Italy, Martino Eventi, Tips Psicologia, Karma Fama, Il Rimedio di Madre Natura, Atelier Leah, Ambulatorio Popolare, Save the Children, Spesa Sospesa, Volà! e molte altre.Un sentito ringraziamento alla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Barletta per la collaborazione e il sostegno all'iniziativa.La Fiera del Benessere ha dimostrato che il vero equilibrio nasce dall'incontro tra discipline, esperienze e persone diverse, unite dal desiderio comune di vivere meglio, di ascoltarsi e di condividere.Barletta, per un giorno, si è davvero illuminata di benessere — di luce, di voci, di bambini, di poesia e di cuore. Un'esperienza che lascia un segno e invita ciascuno a continuare a coltivare, ogni giorno, la propria armonia interioreA cura di Patrizia Corvasce