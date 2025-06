Auto rubata a Barletta, scocca ritrovata a Corato

Powered by

Durante un giro di controllo sul territorio, una pattuglia delle Guardie Campestri ha notato la presenza di tre scocche di automobili abbandonate in un terreno situato in contrada Colonnella, agro di Corato.La guardia in servizio ha immediatamente allertato le autorità, permettendo alle forze dell'ordine di verificare la provenienza delle automobili. I controlli hanno confermato che si trattava di veicoli rubati alcuni giorni prima nei comuni diRuvo di Puglia eTra le auto abbandonate, risultano essere state identificate una DR e una Hyundai Kona, entrambe sottratte ai legittimi proprietari prima di essere lasciate nel luogo del ritrovamento. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Corato, che ha coordinato le operazioni di recupero delle scocche e provveduto ad avvisare i rispettivi proprietari del ritrovamento dei loro mezzi.L'episodio si inserisce nel quadro di una serie di furti d'auto avvenuti di recente nella zona, sollevando l'attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza sul territorio.