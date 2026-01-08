Cannito Decaro
Cannito Decaro
La città

Aumento TARI, il sindaco Cannito scrive una lettera aperta al presidente Decaro

«Un’altra stangata sui costi della gestione dei rifiuti potrebbe essere insostenibile»

Barletta - giovedì 8 gennaio 2026 11.39 Comunicato Stampa
In merito alle tariffe della TARI, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha scritto una lettera aperta al neo Governatore pugliese, Antonio Decaro.

«Gentile Presidente,

nell'augurarle buon lavoro per la nostra Puglia Le chiedo, considerato che nella sua agenda politico-programmatica ho rilevato grande attenzione verso la questione rifiuti, di impegnarsi attivamente per chiudere il ciclo dei rifiuti.

Le chiedo questo perché è certo che anche quest'anno si determinerà un ulteriore aumento della TARI. Lei come ex Sindaco ebbe a dire in un suo commento sull'argomento che "Le conseguenze di tale aumento sarebbero sul piano economico devastanti per tutte le famiglie, specialmente per quelle a basso reddito e per le attività produttive".

Da ex Sindaco sa bene che l'ulteriore incremento della TARI, oltre ad alimentare sentimenti di rabbia dei cittadini verso il Sindaco che additano quale responsabile del servizio di raccolta troppo costoso, alimenterebbe (come già accade) sia la sfiducia verso la raccolta differenziata, con conseguente danno ambientale, che l'evasione.

Presidente abbia il coraggio di chiudere il ciclo dei rifiuti e costruisca nuovi impianti. Questo garantirebbe significativi risparmi tariffari ai cittadini e se non sarà capace di farlo compensi con risorse regionali i costi aggiuntivi del conferimento.

Per il Comune di Barletta, ma penso anche per gli altri Comuni pugliesi di qualunque colore politico, un'altra stangata sui costi della gestione dei rifiuti potrebbe essere insostenibile e come è a lei noto noi Sindaci ci troveremmo di fronte a un'alternativa drammatica: far pagare di più la bolletta dei rifiuti o cancellare dei servizi essenziali alla comunità.

Confidando nella sua attenzione e nella certezza che Lei di sicuro non permetterà che i cittadini pugliesi continueranno ad essere quelli che pagano la TARI più alta in Italia, la saluto».
  • Cosimo Cannito
  • Antonio Decaro
Altri contenuti a tema
Piano Casa, Pnrr e sicurezza: Cannito fa il punto sul presente e il futuro di Barletta Piano Casa, Pnrr e sicurezza: Cannito fa il punto sul presente e il futuro di Barletta Il sindaco traccia un bilancio dell'azione amministrativa
Gli auguri del sindaco Cannito per le festività Istituzionale Gli auguri del sindaco Cannito per le festività La nota del primo cittadino
Capodanni di Puglia: a Barletta Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Roy Paci e Haiducii Eventi Capodanni di Puglia: a Barletta Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Roy Paci e Haiducii L’annuncio del sindaco Cosimo Cannito
2 Danni all'albero di Natale in piazza Moro, Cannito: «Sono dispiaciuto, la ditta è pronta a rimettere tutto a posto il prima possibile» Danni all'albero di Natale in piazza Moro, Cannito: «Sono dispiaciuto, la ditta è pronta a rimettere tutto a posto il prima possibile» L'intervento social del primo cittadino
Cannito annuncia l'uscita del Comune di Barletta dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino Politica Cannito annuncia l'uscita del Comune di Barletta dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino L'appartenenza all'ente cesserà a decorrere dal 31/12
Aggressione sventata da operatori Bar.S.A., il plauso del sindaco Cosimo Cannito Attualità Aggressione sventata da operatori Bar.S.A., il plauso del sindaco Cosimo Cannito La nota del primo cittadino
11 Cantiere via Leonardo da Vinci, il verificatore incaricato dal TAR Puglia certifica la legittimità degli atti comunali Cantiere via Leonardo da Vinci, il verificatore incaricato dal TAR Puglia certifica la legittimità degli atti comunali Il commento del sindaco Cosimo Cannito
Ritiro ricorso al Tar per edificio via Leonardo da Vinci, il sindaco risponde al comitato di quartiere zona 167 Attualità Ritiro ricorso al Tar per edificio via Leonardo da Vinci, il sindaco risponde al comitato di quartiere zona 167 Le parole del primo cittadino
Urbanistica, ambiente e sicurezza: le opposizioni di centrosinistra all'attacco
8 gennaio 2026 Urbanistica, ambiente e sicurezza: le opposizioni di centrosinistra all'attacco
Festa Taekwondo ITF, con il trofeo delle nazioni a San Ferdinando di Puglia
8 gennaio 2026 Festa Taekwondo ITF, con il trofeo delle nazioni a San Ferdinando di Puglia
Avviso pubblico per la gestione di strutture residenziali per soggetti vulnerabili
8 gennaio 2026 Avviso pubblico per la gestione di strutture residenziali per soggetti vulnerabili
Fidelis-Barletta dal 1991 a oggi: da Carlone all'ultimo respiro, agli amari fuochi d'artificio con Ginestra, passando per l'apoteosi Carretta
8 gennaio 2026 Fidelis-Barletta dal 1991 a oggi: da Carlone all'ultimo respiro, agli amari fuochi d'artificio con Ginestra, passando per l'apoteosi Carretta
La narrativa breve di Giuseppe Lagrasta, docente barlettano
8 gennaio 2026 La narrativa breve di Giuseppe Lagrasta, docente barlettano
1
“Architettura tra Sacro e Profano”, mostra a Palazzo San Domenico
8 gennaio 2026 “Architettura tra Sacro e Profano”, mostra a Palazzo San Domenico
Intensi influssi turistici nei primi giorni del 2026: grande successo per l'Antiquarium di Canne della Battaglia
8 gennaio 2026 Intensi influssi turistici nei primi giorni del 2026: grande successo per l'Antiquarium di Canne della Battaglia
Un abbraccio che unisce l’Istituto Archimede nel ricordo del professor Riccardo Verderosa
7 gennaio 2026 Un abbraccio che unisce l’Istituto Archimede nel ricordo del professor Riccardo Verderosa
Prima Categoria Coppa Puglia: l'Etra Barletta ne fa quattro a Bisceglie
7 gennaio 2026 Prima Categoria Coppa Puglia: l'Etra Barletta ne fa quattro a Bisceglie
“A Natale dona due volte”, a Barletta giochi e sorrisi per i bimbi che più ne hanno bisogno
7 gennaio 2026 “A Natale dona due volte”, a Barletta giochi e sorrisi per i bimbi che più ne hanno bisogno
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.