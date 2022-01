Attivato il piano provinciale della Prefettura per la ricerca di Michele Cilli

4 foto Ricerca Michele Cilli

È stato attivato nelle scorse ore dalla Prefettura BAT il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla dott.ssa Barra. Tra le organizzazioni impegnate assieme a Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale c'è anche la Federazione delle Misericordie di Puglia che sin da oggi ha dispiegato volontari e mezzi per proseguire in modo più approfondito le ricerche del 24enne di Barletta sparito ormai da quasi dieci giorni. Impiegate le squadre tecniche di soccorso con l'ausilio anche di droni. Ricerche che proseguiranno anche nei prossimi giorni con turni serrati per ampliare le aree, soprattutto rurali, e non tralasciare nessun dettaglio.