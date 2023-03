Assinpro incontra il commissario Zes Manlio Guadagnuolo

Gli imprenditori di ASSINPRO (Associazione Industriali Sesta Provinciale Pugliese), alla presenza del senatore Dario Damiani, hanno incontrato il commissario della ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo. L'occasione è stata utile per fare il punto della situazione e rivolgere al commissario e al suo management quesiti tecnici rispetto alla partecipazione alla ZES e alle grandi opportunità economiche, finanziarie e amministrative che ne derivano."Ringraziamo il senatore Damiani per averci dato la possibilità di incontrare l'Ing. Guadagnuolo e di sottoporgli le diverse domande presentate dai nostri associati, al fine di ricevere tutti i chiarimenti tecnici atti alla presentazione delle stesse. Un incontro propositivo e che ci ha permesso di conoscere lo stato dell'arte sull'importante sfida alla quale siamo chiamati noi imprenditori per investimenti in nuove attività imprenditoriali o incrementali delle preesistenti"."Nella circostanza abbiamo appreso che sarà possibile riperimetrare l'area ZES, al fine di far convogliare nella stessa la zona artigianale di via Foggia, dove emergono diverse disponibilità di investimenti. Il Commissario ci ha informati che in tale direzione si è in attesa di un apposito dpcm da parte del Governo"."Tra gli altri temi affrontati, quello dei kit localizzativi che ha fatto registrare, al momento, in Puglia, le adesioni dei comuni di Molfetta e di Cerignola. Si tratta di una misura molto importante e che accrescerebbe le domande. I kit localizzativi, infatti, per sette anni, azzerano ai nuovi investitori tutte le tasse comunali e prevedono forti agevolazioni per i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione. Cogliamo l'occasione per chiedere al Comune di Barletta notizie in merito al fine di stare al passo con gli altri comuni ricadenti in area ZES e di usufruire di pari benefici"."Rinnoviamo, infine, l'invito a tutti gli imprenditori del territorio a partecipare alla ZES. ASSINPRO è a disposizione delle imprese di Barletta per qualsiasi richiesta o chiarimento rispetto a un'opportunità irripetibile per lo sviluppo della nostra realtà imprenditoriale".