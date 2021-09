Arrestato barlettano per spaccio: possedeva 47gr. di cocaina

Nel corso di un servizio straordinario teso alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree della zona 167, i militari della Stazione Carabinieri di Barletta, unitamente a personale dell'11° Rgt. "Puglia" traevano in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un uomo trovato in possesso di 47 gr. di cocaina suddivisa in dosi, e 750 euro provento dell'attività delittuosa.Nel corso del mirato servizio sono stati altresì segnalati all'autorità competente tre giovani barlettani, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.