Anche il Comune di Barletta presente al 2° incontro regionale dei Responsabili per la Transizione Digitale

La Regione Puglia (Dipartimento per la Transizione al Digitale), con il coinvolgimento della Rete degli RTD delle in house e delle agenzie regionali, organizza il 2° Incontro dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) pugliesi, che si terrà il prossimo Mercoledì 16 luglio presso la Fiera del Levante di Bari.L'incontro si pone l'obiettivo di condividere le migliori prassi organizzative, tecnologiche e procedurali, per rafforzare la capacità amministrativa e promuovere un processo di miglioramento delle attività e dei servizi su tutto il territorio regionale.Durante la mattinata si terranno una serie di incontri plenari con i principali attori italiani della trasformazione digitale. Nel pomeriggio spazio a quattro tavoli tematici interattivi (Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Sostenibilità e Change Management), coordinati e facilitati da esperte/i regionali.Anche il Comune di Barletta sarà presente all'evento. La responsabile della Transizione digitale comunale, dott.ssa Rosa Di Palma parteciperà alla discussione con un proprio intervento sul tema: "Verso la conclusione del PNRR: stato dell'arte e prospettive per gli enti del territorio pugliese". In un prossimo comunicato saranno pubblicati gli spunti di maggior interesse emersi dalla giornata di lavoro.