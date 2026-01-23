Attualità
Colpo di fortuna a Barletta: vinti 44mila euro al SuperEnalotto
Il jackpot per la prossima estrazione sale a 109 milioni di euro
Barletta - venerdì 23 gennaio 2026 14.10 Comunicato Stampa
Puglia a segno con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 22 gennaio, centrato un "5" da 44.708,44 euro a Barletta presso la Tabaccheria Mascolo in via dei Pini, 4.
L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 23 gennaio, sale a 109,8 milioni di euro.
