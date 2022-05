Amministrative 2022, tutti i candidati sindaco e le loro liste a Barletta

Le liste della candidata sindaca Santa Scommegna

Partito democratico

Cafagna Giovanni Caracciolo Filippo Caroppo Giuseppina (detta Giusy) Cascella Rosa Chiumeo Fabio Massimo Corcella Mariangela Alessandra Cortellino Maria Damato Maria Dascoli Gianluca Defazio Maria De Fidio Francesca Romana Degennaro Nicola Dicataldo Sabino Dipaola Rosalia (detta Lisia) Doronzo Roberto Filograsso Giuseppe (detto Beppe) Fumarulo Giuseppina Lasala Vittoria Longo Giuseppe Paolillo Giuseppe (detto Pinuccio) pasquale Francesco Petronelli Maddalena Maria Cristina (detta Marilena) Rizzitelli Trisorio Rosa (detta Rizzitelli Rosa) Rizzi Francesca Ruta Francesco Sciusco Pietro (detto Piero) Spinazzola Massimo Antonio Straniero Filomena Tanzi Alessio Giuseppe Torre Valentina Tupputi Saverio Ventura Pasquale

Scommegna sindaco

Alicino Nunzia Biasino Ruggiero Cafagna Giovanna Noemi Campese Anna Carpagnano Ruggiero Antonio (detto Paci) Colasuonno Gianluca Cortellino Maria Sterpeta Cristallo Angela Damato Antonio Angelo (detto Antonello) Dicataldo Giovanni Di Maggio Vincenza (detta Enza) Distaso Maria Santa Di Vincenzo Maria Angela Dipaola Giuseppe Indiano Michele Lionetti Slavatore Maffione Michele Memeo Maria Grazia Mezzina Giulia Rossana Palmitessa Giuseppina Partucci Myriam Rizzi Maria (detta Mariella) Ruta Tommaso Savoia Andreas Spina Davide Ruggiero Tupporotunno Marianna Vurro Stefania Zagaria Luca

Emiliano sindaco di Puglia

GIUSEPPA ALESI MARIA BINETTI (detta MIRIANA) AMEDEA CAPODICI (detta DEA) RUGGIERO CAPUTO FERDINANDO CARPENTIERE (detto NANDO) ANDREA CUORE ROBERTA DELLISANTI GIORGIODI LERNIA SALVATORE DIBENEDETTO LUCIA FRANCAVILLA MARTA GAMBATESA SERAFINA GORGOGLIONE (detta SARA) MATTIA LAGIOIA GIOVANNA LATTANZIO RUGGIERO MARZOCCA MARIA PAOLA PASTORE LUIGI PASTORE (detto GINO) GRAZIA PEDONE RAFFAELE PORCELLUZZI PAOLA RIZZI FRANCESCA SONIAROCCO FELICE ROGGIO ANTONIETTA RUTIGLIANO ANGELO SALVEMINI FRANCESCO SARCINA LUCIA, MARIA TERESASOMMA

Barletta Popolare

Bufo Giuseppe Castriotta Emanuella Dicorato Michele Lionetti Raffaele Propato Christian Alicino Rosa Dimonte Luigi Salvemini Maria Anna Oliva Luca Fabio Dicorato Mariangela Perrone Sterpeta Sfregola Cosimo Damiano Tagliaferri Eugenio Fabio Campese Ivana Mastromatteo Daniela Campese Silvana Laporta Immacolata Gaetana Lattanzio Teresa Fascilla Maria Grazia Dibenedetto Francesca Vitrani Veneranda De Tullio Maria Paolillo Mariangela Guaglione Grazia Anna Prinari Valeria Manea Anghelina Tritto Anna Immacolata Dinoia Vincenzo Devittorio Pasquale Custode Giuseppe Dilernia Claudio Gissi Giacomo

Con Emiliano

BIZZOCA MICHELE BORRACCINO GIUSEPPE CAFAGNA RUGGIERO ANTONIO detto NINO CASCELLA CLAUDIO CORCELLA GRAZIA CRISTALLO VINCENZO detto ENZO DAMATO CLAUDIO DICATALDO PASQUALE DICORATO RUGGIERO DILEO PASQUA STEFANIA DIMASTROMATTEO RICCARDO DIMICCOLI FRANCESCO detto FRANCO FILANNINO ROSA FIORE LUCA MICHELE FIORELLA ANGELO FRANCAVILLA TOMMASO LOMBARDI LUISA MAFFIONE ANGELO MAZZARISI MICHELE detto MASSIMO MENNEA COSIMO IVAN MENNUNI GIANLUCA NEVOLA ORONZO detto NINO RIZZI MARIA PAOLA ROCIOLA DOMINIQUE RUSSO DANIELA SARCINA PATRIZIA SCOLAMACCHIA IOLANDA TODISCO VINCENZO TOZZI PAOLA BRUNA detta BRUNELLA TUPPUTI ROSA VITRANI FRANCESCO ZAGARIA ANTONIA detta TITTI

Cantiere Puglia per Emiliano

BALESTRUCCI ROSA ANNA BLASONE EMANUELE BOLLINO RUGGIERO BOUAOUK RABAH CILLI SABINA DAMATO BRUNELLA DAMATO MASSIMO VINCENZO DIBENEDETTO MICHELE DICORATO RUGGIERO DIMONTE FILOMENA DANIELA DIVICCARO ADDOLORATA DORONZO FRANCESCO FIORELLA PASQUALE PAPAGNA FRANCESCA PISTILLO ANTONIO RIEFOLO IMMACOLATA RIZZI GIUSEPPE ANTONIO detto PINO ROBERTO NICOLANDREA detto ANDREA RONDINONE GIUSEPPE SECCIA DAMIANA SPINAZZOLA ADELAIDE VALLARELLA MICHELE GIUSEPPE ZAGARIA LEONARDO DICUONZO MARIA CRUDELE GIUSEPPE BORRACCINO RAFFAELLA RUTIGLIANO GIUSEPPE CARIATI SAVINO PASTORE GIUSEPPE

Le liste del candidato sindaco Carmine Doronzo

Coalizione Civica per la Città futura - Sinistra italiana

Astuto Francesco Balducci Antonia detta Antonella Bruno Francesco Cafiero Matilde Anna Eleonora Caporusso Domenico detto Mimmo Cascella Daniele Cassatella Marco Curci Michele Dambra Giuseppe Dargenio Floriana Dipaola Giovanni detto Gianni Diviccaro Michela Doronzo Giuseppe Filannino Michelangelo Domenico Gargano Serafina detta Sara Guerra Giuseppina detta Giusy Italiano Savino Maria Lamonaca Luca Maria, Pietro Lanotte Alessio Lanotte Francesca Lombardi Giulia Maria Lombardi Matteo Modugno Valeria Napoletano Michele Perrucci Rosa PiccoloFrancesca Anna Quarto Ruggiero detto Rino Rizzi Antonio Rizzi Raffaella Santoro Antonio Schiavone Giuseppe detto Peppe Torre Giuseppe

Barletta in Comune

Baylon Vincenzo Binetti Giorgia Candido Matteo Cappabianca Luigi Carbone Luigi Chiumeo Gaetana Dascanio Giovanna Desario Grazia Di Marcantonio Ettore Dipilato Grazia Divittorio Paola Divittorio Teresa Fiorella Rossana Laquaniti Giuseppe Pinto Giuseppe Pizzi Massimo Rana Gaetano Romitaggio Antonietta Santoro Francesco Tanzi Carmela Vitrani Francesco

Barletta sicura

Gambarrota Nicola Antonucci Giovanni Vittorio Cafagna Giovanni Cafagna Ignazio Colabella Antonia Destefano Cosimo Antonio Dibitonto Elisabetta Dicanosa Davide Fiorella Elena Gambino Silvana Lacerenza Angela Pia Laforgia Serafina Loliva Piergiorgio Parenza Albino Sarcina Sabrina Seccia Luigi Spera Alessandro Vaccariello Maria Vaccariello Flora Vico Antonio Villamagna Giovina detta Giò Vino Savino

Italia Viva

Crudele Ruggiero Rociola Gennaro Antonio Diterlizzi Francesco Cicco Antonella Corvasce Firminia Damato Carmela Dargenio Carmela Delcarmine Isabella Delcuratolo Maria Antonella Delvecchio Cosimo Damiano Dibenedetto Gaetano Dimatteo Elisa Doronzo Vincenzo Mennuni Graziana Piazzolla Saverio Seccia Marisa Simone Ruggiero Spadafora Antonietta Tesse Filomena Marika Torre Fausta Tuosto Dilia Ventafridda Nicola Francesco

La lista della candidata sindaca Maria Angela Carone

Movimento 5 stelle

In aggiornamento

Manca meno di un mese al 12 giugno, la data fissata per le elezioni amministrative 2022. I cittadini si recheranno alle urne per eleggere sindaci e consiglieri comunali, ma anche per esprimersi sui quesiti del referendum in materia di giustizia. Barletta è tra i 50 Comuni pugliesi (e tra i tre Comuni della provincia Bat insieme a Canosa di Puglia e San Ferdinando) che si apprestano alNel caso in cui nessuno tra i candidati sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più suffragati. La data prevista per. Questa mattina, intanto, è scaduto il termine ultimo per la presentazione dellee di tutti i candidati al Consiglio che sosterranno i candidati alla carica di primo cittadino. Ecco quali sono i nomi in campo (in aggiornamento).La città della Disfida è attualmente commissariata a causa dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale insediato nel 2018 con la vittoria del sindaco uscente. A ottobre 2021, infatti, il primo cittadino è stato sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ma adesso si ricandida all'interno di una coalizione di centrodestra formata anche da liste civiche.Liste in aggiornamentoTra i candidati sindaco in campo c'è: l'ex dirigente comunale a Barletta è sostenuta da una larga coalizione di centrosinistra guidata dal Partito democratico e dalle liste vicine al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nella scorsa amministrazione è stata a capo dello staff del sindaco Cannito che adesso è il suo sfidante diretto.Restando nell'area di sinistra ci riprova: il consigliere comunale uscente di Coalizione civica, infatti, è alla seconda candidatura a sindaco. La prima volta, nel 2018, la sua coalizione ha ottenuto due seggi in Consiglio comunale (il suo e quello di Ruggiero Quarto) a cui si è aggiunto un terzo, quando l'ex pentastellato Michelangelo Filannino ha lasciato il Movimento 5 stelle di cui era stato candidato sindaco proprio nel 2018.Il Movimento 5 stelle ha da poco sciolto la riserva decidendo di candidare a sindaca, l'ex consigliera comunale più suffragata della precedente amministrazione. I pentastellati, nonostante i tentativi di dialogo con Pd e Sinistra italiana, hanno preferito non far parte di nessuna delle due coalizioni.