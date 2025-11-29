Michele Rizzi
Michele Rizzi
Attualità

Alleanza Verdi Sinistra alle Regionali: "Buon risultato nella BAT. Negativo a Barletta, solo il 2,88%"

La nota integrale di Michele Rizzi, Segretario provinciale di Sinistra italiana/Avs

Barletta - sabato 29 novembre 2025 Comunicato Stampa
"La lista Alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto un buon risultato nella Bat con il 4,5% e 5.479 voti, quasi mille voti in più rispetto alle ultime elezioni (4.577), quelle europee dello scorso anno. Un risultato che da solo supera lo sbarramento ma che non è bastato in quanto non è stato superato a livello regionale. La Bat è stata la provincia in Puglia con il risultato migliore di Alleanza Verdi e sinistra in termini percentuali dopo la provincia di Bari. Ottimi i risultati di Trani con l'8,3% e di Bisceglie con il 7,2%. Risultati discreti a Trinitapoli con 4,2% e ad Andria con il 4%", è quanto si legge nella nota del Segretario provinciale di Sinistra italiana/Avs, Michele Rizzi.

"Negativo il risultato di Barletta che passa dal 5,88 % delle scorse europee al 2,88% di queste elezioni. I più sufragati della lista a livello provinciale sono stati Mino Di Lernia, capolista di Avs, con l'ottimo risultato di 2.014 preferenze, Grazia Di Bari con 1202 e Gianni Naglieri con 824 preferenze", continua.

"Sicuramente c'è molta amarezza per non aver raggiunto il traguardo dell'elezione di rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale anche in virtù di una legge elettorale che a noi non è mai piaciuta e che dovrebbe essere cambiata in senso proporzionalista senza sbarramenti".

"Nonostante tutto - aggiunge - Alleanza Verdi e Sinistra rimane un progetto sul quale puntare per l'oggi e per il domani forte di un consenso nazionale ormai al 7% che ci rende una delle forze politiche più importanti dello schieramento progressista che deve provare a mandare a casa Giorgia Meloni e il centrodestra alle prossime elezioni politiche".

"Alleanza verdi sinistra non è una lista che nasce per le elezioni e si scioglie dopo le stesse. Non è un comitato elettorale buono solo per false promesse che allontanano tante persone dalla vita politica. E' un progetto politico che anche senza rappresentanza in consiglio regionale, continuerà a costruire attività politica e azioni dirette a salvaguardare gli interessi dei più deboli e dell'ambiente, sempre più bristrattati anche nel nostro territorio", così conclude.
  • Nota politica
