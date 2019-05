Alla scoperta della Corsica tra natura e cultura

non era una meta particolarmente frequentata. Da qualche anno, invece, sembra che il turismo di quest'isola sia aumentato a dismisura. Sarà il suo carattere selvaggio e meno civilizzato della vicina Sardegna, ma l'isola francese sta ormai diventando un'attrazione sempre più apprezzata dai turisti. A differenza della Sardegna, che presenta un carattere completamente all'italiana, la

può vantare una miriade di culture differenti e piatti tipici francesi, a pochi passi dall'Italia. Le acque azzurre e cristalline che caratterizzano le sue spiagge, circondate da una vegetazione pressoché selvaggia, e lo scarso affollamento degli scorsi anni, la rendono un paesaggio unico nel suo genere e praticamente

. Nessuno si aspettava che quest'isola si rivelasse per quella che viene definita

. I paesaggi che questo territorio offre sono tra i più suggestivi: si divide tra spiagge di sabbia bianca e finissima e parchi nazionali di grande notorietà. E' dunque impossibile non innamorarsene.

Fino a poco tempo fa laEssendo particolarmente vicina alla nostra penisola, laè facilmente raggiungibile in traghetto, impiegando solo quatto o cinque ore. Per tutte le informazioni basterà visitare la sezione traghetti dalla Corsica del noto sito Traghetti.it, nella quale sarà possibile trovare tutte le soluzioni più adatte al vostro viaggio.Lanon si distingue solo per la sua particolare morfologia, ma presenta anche un lato storico e culturale di tutto rispetto. Già dalla preistoria, infatti, si possono ricostruire tutte le culture che hanno popolato l'isola e questo è un argomento che appassiona gli storici e gli archeologi provenienti da tutte le parti del mondo. La popolazione corsa, essendo particolarmente legata al proprio territorio, ha sviluppato un patrimonio culturale che solo pochi altri territori nel mondo possono ancora vantare. Per secoli è vissuta di agricoltura e allevamento, costruendo villaggi prevalentemente sulle montagne per motivi strategici, dopo i numerosi tentativi di invasione da parte di popolazioni nemiche, soprattutto nel periodo medievale.L'isola presenta numerose chiese in stile romanico, nate sotto il governo pacifista della Repubblica di Pisa alla fine del XI secolo, nel periodo di pace successivo alle invasioni, e attualmente preservate. Con l'avvento della colonizzazione genovese nel XII secolo, la pace dell'isola venne interrotta. Questo periodo storico, però, coincide esattamente con la nascita di monumenti e cattedrali in stile barocco e con la fortificazione delle torri di difesa presenti lungo il litorale corso, dei ponti genovesi e delle cosiddette "cittadelle", come Bastia, Ajaccio, Bonifacio e Porto Vecchio. Un tempo punti strategici per i rapporti commerciali grazie alla loro posizione sul mare, oggi punti di maggiore turismo. Vantano, infatti, le spiagge più belle di tutta l'isola.Essendo un'isola praticamente autonoma, laha sviluppato un', con il suo folklore e le sue tradizioni, insieme ai dialetti, ai piatti tipici e alle specialità gastronomiche. La lingua parlata è il francese, ma anche qui non mancano i dialetti, che sono perlopiù toscani e genovesi, e ne riprendono le forme più antiche.La morfologia dellaè molto particolare e in certi punti presenta caratteristiche e paesaggi geografici completamente diversi tra loro. E' un'isola e in quanto tale è circondata dal mare, con spiagge quasi paragonabili a quelle caraibiche, ma l'entroterra presenta anche tratti alpini e laghi di origine glaciale. E' per questo motivo che negli ultimi anni è diventata un forte polo di attrazione. Lapresenta anche numerosi bacini e questo la rende una regione particolarmente rigogliosa in termini di vegetazione. Non è un caso se è ricca di parchi naturali ed aree protette, che offrono una smisurata varietà di specie animali e vegetali.Uno dei parchi più famosi della parte ovest della Corsica è la, dove sono presenti moltissime tipologie di pesci nella riserva marina e scogli altissimi. Le baie e le insenature che formano il parco sono tra le più suggestive di tutta l'isola. In questa zona non è raro scorgere i delfini. E' stata definitaper la sua infinita bellezza. Un'altro luogo da non perdere è il, in particolare le. Da questo punto sono raggiungibili due bellissimi laghi, che si trovano a 1700 metri dal mare.Ladunque vanta svariate particolarità che non appartengono a nessun altro posto nel mondo. Il consiglio è quello di visitare l'isola optando per un viaggio on-road. In questo modo sarà possibile scrutarne tutti i lati più incantevoli e godere dell'incredibile bellezza che solo quest'isola può offrire.