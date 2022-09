Accoglienza profughi dall'Ucraina, contributo per le strutture ricettive di Barletta

Il Dipartimento Personale e Organizzazione Sezione Protezione Civile Regione Puglia ha riconosciuto al Comune di Barletta, con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 06/04/2022, a titolo di acconto, un contributo pari ad € 40.000 per garantire soluzioni temporanee di alloggiamento e di assistenza nei confronti delle persone in transito, provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.Questa Pubblica Amministrazione, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, garantendo un rapporto di sussidiarietà con queste ultime intende individuare strutture alberghiere che possano garantire soluzioni temporanee di alloggiamento ed assistenza.Le strutture alberghiere candidate stipuleranno singoli contratti giusto "Accordo Quadro" approvato dal Decreto del Commissario Delegato n. 5 della Regione Puglia, che definisce condizioni uniformi di ospitalità ed una tariffa congrua e calmierata che tiene conto del contesto emergenziale.Si invitano i soggetti interessati a prendere attenta visione della Manifestazione di Interesse e dei rispettivi allegati, tutti pubblicati sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it -Allegato A) Accordo quadro per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina inconseguenza della crisi politica e militare in atto;-Allegato A.1) Schema di singolo contratto per dare accoglienza ai profughi provenientidall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto;-Allegato B) Modello di domanda per la manifestazione di interesse per dare accoglienza ai profughiprovenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto.La presente procedura prevede la presentazione delle domande a sportello, non oltre il termine dell'attuale stato di emergenza previsto al 31/12/2022. Le domande verranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione esclusivamente a mezzo PEC: