Abbattimento alberi via Vitrani, Coalizione Civica: «Azione inspiegabile»

«Dopo lo scempio degli alberi di cemento in via Vittorio Veneto e le lacrime di coccodrillo del sindaco -assessore all'ambiente, si torna a tagliare come già era successo proprio in Via Vittorio Veneto qualche settimana fa. Le vittime in questo caso sono nove olmi in Via Vitrani, tagliati stamattina dalle motoseghe della Bar.S.A. In poche ore sono stati cancellati 60 anni di storia, abbattuti e rimossi alberi che avevano un valore immenso per la città». Così gli attivisti e le attiviste di Coalizione Civica.«L'abbattimento degli alberi in Via Vitrani è inspiegabile, anche perché l'unico documento che giustifica l'operazione è un'ordinanza trapelata dagli uffici comunali che fa riferimento ad una relazione tecnica che non è pubblica, non ce n'è traccia sull'albo pretorio. È lecito chiedersi se quegli alberi potessero essere salvati almeno in parte, se si potessero mettere in atto delle tecniche per evitare il completo abbattimento, se in qualche modo si potesse prevenire la presunta malattia. Ma ormai come si dice da queste parti "il morto è andato alla Chiesa" ed è quindi fondamentale chiedersi due cose. La prima è se, come e quando questi alberi verranno sostituiti da piante che abbiano lo stesso valore arboreo. La seconda è che programmi ci sono per l'infrastruttura verde della città. È gravissimo che non esista un censimento degli alberi. È ancora più grave che non ci siano un piano puntuale di cura del patrimonio arboreo e di ampliamento delle zone verdi. Per quanto riguarda l'ambiente si naviga a vista: la città governata da Cannito e dalla destra è una città in cui gli alberi si tagliano e il verde resta abbandonato. Nei prossimi anni avere parchi, zone d'ombra e viali alberati può essere fondamentale per combattere il caldo e migliorare la vivibilità di Barletta, purtroppo però questa amministrazione va nella direzione opposta».