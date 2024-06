Il Comitato di quartiere Medaglie d'oro incontra l'amministrazione

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro tra i rappresentanti del Comitato di Quartiere Medaglie d'Oro e l'amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Mino Cannito.«L'incontro, che ha visto la partecipazione di assessori, consiglieri e dell'agronoma comunale, è stato caratterizzato da un'accoglienza calorosa, ospitale e sinergica. Il sindaco ha rassicurato i presenti circa la risoluzione immediata di alcune criticità del quartiere, in particolare per quanto riguarda gliDurante l'incontro, Cannito ha assicurato che a breve gli alberi saranno messi in sicurezza, permettendo così alla pubblica illuminazione di funzionare correttamente e garantendo la sicurezza dei rami.Mentre a breve, durante il periodo di vegetazione, verranno ripristinati gli alberi mancanti nelle conche rimaste vuote, con particolare attenzione alla conca nei pressi dell'incrocio tra via Libertà e via Vitrani. Questo intervento migliorerà l'estetica e la salubrità ambientale del quartiere.Il sindaco ha inoltre confermato che l'impresa responsabile dei lavori stradali è stata sollecitata a riasfaltare le strade. Un accordo con l'AQP prevede la sostituzione dei chiusini danneggiati, risolvendo un problema che affligge i residenti da tempo.Il sindaco ha annunciato un sopralluogo imminente per l'apertura del campo sportivo Lello Simeone, una struttura essenziale per i giovani del quartiere.Inoltre, sono stati presentati progetti per nuove aree di sosta nel quartiere Medaglie d'Oro, che offriranno nuovi spazi di svago e socializzazione per i residenti.Una sorpresa particolarmente gradita è stata la presentazione del progetto per l'apertura del tombino che collega via del Milite Ignoto a via Vittorio Veneto, migliorando la viabilità e la sicurezza pedonale del quartiere».Il sindaco ha evidenziato che questi progetti non riguardano solo il quartiere Medaglie d'Oro, ma fanno parte di un piano di sviluppo più ampio che interesserà tutta la città. Questo approccio integrato mira a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, creando un ambiente urbano più sicuro, accogliente e funzionale.Le aspettative dei residenti sono alte e l'amministrazione è determinata a rispondere con interventi concreti e tempestivi. Il Comitato di Quartiere Medaglie d'Oro continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità per garantire che le promesse vengano mantenute. "Monitoreremo attentamente i progressi dei lavori e informeremo i residenti sugli sviluppi mediante gli Organi di Stampa ed il gruppo whatsapp appositamente istituito".Questo incontro rappresenta un momento decisivo per il futuro del quartiere Medaglie d'Oro. La collaborazione tra cittadini e amministrazione è essenziale per realizzare questi progetti e migliorare la qualità della vita per tutti i residenti. Invitiamo tutti i residenti a partecipare attivamente alle prossime iniziative del Comitato di Quartiere e a rimanere informati sugli sviluppi futuri. Insieme, possiamo fare la differenza e contribuire al progresso del nostro quartiere e dell'intera città.Questo incontro segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo e miglioramento per il nostro quartiere e per tutta la città. La determinazione dell'amministrazione e l'impegno del Comitato di Quartiere Medaglie d'Oro offrono una speranza concreta per un futuro migliore. Partecipiamo e sosteniamo insieme queste iniziative per fare la differenza».