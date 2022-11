“A spasso con il corto”, il secondo appuntamento il 17 dicembre

Domenica 27 novembre, si è tenuto il primo degli incontri organizzati dall'Associazione Artinte, il fuori onda del South International Film Festival intitolato "A spasso con il corto".Ad accogliere il primo evento della neonata Associazione è stato il Punto Einaudi di Barletta, che ha visto una risposta positiva del pubblico, ospitando oltre 70 persone.Durante l'evento son stati proiettati alcuni dei cortometraggi semifinalisti e finalisti della scorsa edizione del festival.In seguito vi è stata la proiezione di due cortometraggi vincitori divari premi: il cortometraggio intitolato "To A God Unknown" con la regia di Samantha Casella, ha affascinato il pubblico con la sua poesia di immagini ed infine ci sono i stati i suoi video saluti.Ospite della serata, il regista Francesco Emanuele Delvecchio che ha affrontato con il pubblico, un dibattito post proiezione del suo spot "Velamore" ( Insieme a vela senza barriere), vincitore del 1°premio "Insieme a Vela senza barriere" promosso dalla FIV - Coni e Sport e Salute, che affronta tematiche importanti, quali l'amicizia.Anche la natura e il mare, son presenti in questi ultimi due cortometraggi.Infatti, presente all'evento il presidente della Rete Weec Puglia, che ha patrocinato l'evento, Giovanni Lamacchia, che ha riportato la seguente testimonianza: «Il paesaggio dell'anima é proprio lì, oltre l'orizzonte, dove con coraggio riesci a lanciare il tuo cuore!! Il cinema ti aiuta ad avere coraggio!».Il pubblico è stato accolto con la degustazione dei prodotti tipici offerti da una piccola realtà imprenditoriale "Terre Balestrucci" di Luigi Balestrucci e omaggiato di una mensilità gratuita della piattaforma di cortometraggi We short e di segnalibri progettati apposta per la serata cinematografica tra i libri.Non perdetevi il secondo appuntamento che si terrà il 17 Dicembre presso l'Ambulatorio Popolare alle ore 18. (Piazza Plebiscito n.56)