A Barletta nuovo impulso alla cultura e alla musica con il progetto “Metroklang Dept.”

Venerdì 13 ottobre alle 19,00 prenderà avvio a Barletta il progetto "Metroklang Dept." con cui l'associazione culturale Metroklang per almeno i prossimi tre mesi si propone di valorizzare e potenziare l'attrattività del negozio Vexo Store in via Indipendenza 14/16.Diverse le attività che in uno spazio di certo non convenzionale avranno luogo: una Dj School che permetterà di apprendere la tecnica, la storia e la cultura del djing, attraverso un percorso formativo che consenta ai/alle giovani di migliorare le proprie competenze e conoscenze in ambito musicale; la creazione di uno spazio di assistenza informativa nel campo delle professioni musicali, che possa diventare punto di riferimento nel territorio; momenti di incontro con addetti ai lavori e musicisti pugliesi.Nel progetto è prevista anche la nascita di un temporary "Vinyl Shop", ispirato ad altre realtà internazionali con la creazione di un angolo per l'ascolto e l'acquisto di dischi in vinile. Qui si potrà ascoltare musica proveniente da ogni angolo del pianeta, bere un drink e soprattutto fare shopping, immersi in un'atmosfera simile a quella che si respira nei negozi di dischi delle capitali europee.Il progetto intende in tal modo favorire lo sviluppo di un vero e proprio "dipartimento" dedicato alla cultura, alla musica e allo shopping, uno spazio reale ma non convenzionale in cui potersi confrontare, dialogare, formare per una crescita umana, etica, tecnica e professionale.Durante l'evento di apertura ci sarà il lancio della nuova collezione con le tendenze di abbigliamento più forti per l'autunno inverno 2023/2024 con l'aperitivo e il dj set di Ricky Erre Love e Leo Pansini."Metroklang Dept." nasce da un'idea di Gaetano Ricatti, dj producer internazionale, in arte Ricky Erre Love, fondatore dell'associazione culturale ed etichetta discografica Metroklang, ed è un progetto vincitore nel 2016/2017 del bando della Regione Puglia "Laboratori Urbani Mettici le Mani".Titolo: Metroklang x Vexo - Opening Party del progetto "Metroklang Dept." e presentazione della Collezione Fall / Winter 2023 - 2024Data: Venerdì 13 Ottobre ore 19,00Luogo: Vexo Store - Via Indipendenza 14 / 16 - Barletta