Libro
Libro
Eventi

A Barletta la presentazione del libro" Il Figlio Ostinato" di Liguori

Venerdì 20 febbbraio l'incontro con l'autrice

Barletta - giovedì 19 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Presidio del Libro di Barletta e l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" presentano: Il Figlio Ostinato e l'incontro con l'autrice Elisabetta Liguori. L'evento, è in programma, con ingresso libero, venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.

Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.

Salento, 1892. Specchia è un borgo di pietra friabile e inconsapevole, bloccato sul suo arrocco collinare sin dall'anno mille. Poco prima di raggiungere la maggiore età, Aniello Visconti decide di scappare per inseguire il sogno di diventare musicista. Suo padre Alfredo, direttore d'orchestra, vuole che smetta di suonare e si dedichi a un lavoro più sicuro. Teme che possa risvegliarsi quella che per lui è una segreta maledizione di famiglia. Così Aniello, che possiede un talento che non vuole tacere, s'imbarca a Bari e raggiunge Napoli, determinato a frequentare il prestigioso conservatorio della città. Il suo destino incrocia e inchioda quello di uomini illustri nel campo della musica, ma soprattutto, nel tempo, quello di tre donne.

La moglie, la compagna, la figlia: tre amori diversi, tre diverse dosi dello stesso veleno. Anni dopo, Aniello torna a Specchia come maestro di musica, ma lo spirito di un secolo breve e violento raggiunge anche l'entroterra pugliese: la guerra e l'ascesa del fascismo destabilizzano la sua famiglia, già calamitata da dubbi, litigi, contrasti. Aniello vede nello specchio il fantasma di Alfredo: un uomo che non ha mai capito né tollerato, che pure ha sempre guardato con grandissima attenzione, come sempre si fa, alla fine, con i padri. Elisabetta Liguori è la voce di un Salento che ancora non è stato raccontato. Il figlio ostinato è un romanzo che intreccia le vite di due generazioni, la passione per la musica popolare e le leggende di una terra segnata dal desiderio, dalla superstizione e dalla malelingua, splendida e terribile a un tempo.

Elisabetta Liguori è nata a Lecce nel 1968, vive e lavora nella sua città presso il Tribunale per i Minori.

Ha collaborato con riviste come Nuovi Argomenti e con il Corriere del Mezzogiorno. È tra gli autori dell'associazione Piccoli maestri, cura laboratori di scrittura e il Lecce Festival Letteratura. Esordisce con Il credito dell'imbianchino (Argo, finalista Premio Berto 2005), cui seguono Il correttore (peQuod, 2007), Tutto questo silenzio (Besa, 2010), La felicità del testimone (Manni, 2012). Tra le altre pubblicazioni: Kora, una storia a colori (2014), Il secondo giorno (2015), Lo spazio dentro (2017). Nel 2022 ha pubblicato su Storytel la serie audio Il metodo Aquilani.
A Barletta la presentazione del libro" Il Figlio Ostinato" di Liguor
  • eventi
Altri contenuti a tema
Il Giardino del Mago: da 44 anni eccellenza e passione nel cuore del territorio Speciale Il Giardino del Mago: da 44 anni eccellenza e passione nel cuore del territorio Dalla visione della famiglia Di Nunno all’attenzione per ogni dettaglio: i segreti di una location simbolo dei matrimoni da sogno
Presentato a Barletta il progetto “Tende Incantate: storie per il pianeta” La città Presentato a Barletta il progetto “Tende Incantate: storie per il pianeta” Il progetto prevede quattro appuntamenti itineranti
Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis” La città Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis” Genitori e studenti insieme per riflettere sull’uso consapevole delle tecnologie
Barletta tappa del tour estivo di Madame Attualità Barletta tappa del tour estivo di Madame L'artista si esibirà il 25 agosto
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia Speciale Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia Il villaggio si propone come hub internazionale extra +73% di transizioni, +62% dei volumi tax free e flussi da oltre 90 paesi
"L'universo di Cristiana": la mostra dell'artista barlettana Papeo "L'universo di Cristiana": la mostra dell'artista barlettana Papeo Sarà visitabile nella Chiesa di San Michele il 14 e 15 febbraio
1 4 febbraio 1459: l'incoronazione di Ferdinando I d’Aragona a Barletta La città 4 febbraio 1459: l'incoronazione di Ferdinando I d’Aragona a Barletta L'intervento di Francesco Pinto: «Un evento storico da ricordare»
A Barletta arrivano “I Circoli del Perché”: un dialogo tra generazioni nell’era dei social A Barletta arrivano “I Circoli del Perché”: un dialogo tra generazioni nell’era dei social L'incontro si svolgerà venerdì 6 febbraio
Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Barletta
19 febbraio 2026 Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Barletta
Divieto carne di cavallo, Damiani: «Si rispettino le tradizioni culinarie»
19 febbraio 2026 Divieto carne di cavallo, Damiani: «Si rispettino le tradizioni culinarie»
"Verso il referendum ", un incontro organizzato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri a Barletta
19 febbraio 2026 "Verso il referendum", un incontro organizzato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri a Barletta
Terza Categoria: altre due sconfitte per New Carpediem e Borgovilla
19 febbraio 2026 Terza Categoria: altre due sconfitte per New Carpediem e Borgovilla
A Barletta la presentazione de “La rosa di Gaza”, poesie e prose di dieci scrittrici palestinesi
19 febbraio 2026 A Barletta la presentazione de “La rosa di Gaza”, poesie e prose di dieci scrittrici palestinesi
Barletta ai vertici del tennis giovanile: la scuola del Circolo “Hugo Simmen” quarta in Italia
18 febbraio 2026 Barletta ai vertici del tennis giovanile: la scuola del Circolo “Hugo Simmen” quarta in Italia
Illuminazione pubblica, Basile: "Chiediamo interventi in viale delle Belle Arti e nel centro di Barletta "
18 febbraio 2026 Illuminazione pubblica, Basile: "Chiediamo interventi in viale delle Belle Arti e nel centro di Barletta"
Carnival party: successo per la festa del Nelly Volley
18 febbraio 2026 Carnival party: successo per la festa del Nelly Volley
Oronzo Carli: «Carta d’Identità Elettronica: il servizio va potenziato»
18 febbraio 2026 Oronzo Carli: «Carta d’Identità Elettronica: il servizio va potenziato»
Tagli uomo 2026, tra stile naturale e passione: i consigli di Enzo Dipalma
18 febbraio 2026 Tagli uomo 2026, tra stile naturale e passione: i consigli di Enzo Dipalma
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.