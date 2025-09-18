Credipass Hero
A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia

L'incontro dello scorso 10 settembre nella cornice di Villa Romanazzi

Barletta - giovedì 18 settembre 2025 17.13 Sponsorizzato
Lo scorso 10 settembre, nella cornice di Villa Romanazzi a Bari, si è tenuto l'evento nazionale "Credipass Hero", che ha visto la partecipazione di promotori creditizi provenienti da ogni parte d'Italia.

L'incontro non è stato un semplice appuntamento aziendale, ma un'occasione per raccontare esperienze, confrontarsi e riflettere sulle sfide affrontate e sui traguardi raggiunti in un settore, quello della mediazione creditizia, in costante evoluzione. Per la prima volta, l'evento si è svolto nel capoluogo pugliese, una scelta significativa: la Puglia, infatti, si è distinta negli ultimi anni per performance di rilievo, nonostante le difficoltà e le incertezze del contesto economico.

Durante la giornata, al centro dell'attenzione sono state le storie professionali e personali di chi opera ogni giorno al fianco di famiglie e imprese, in un mercato sempre più esigente, dove flessibilità e competenze sono fondamentali.

Alessandro Stabile, direttore commerciale di Credipass per Puglia e Campania, ha messo in evidenza l'importanza del gioco di squadra: «I risultati ottenuti in territori complessi come il nostro sono il frutto del sacrificio e della professionalità di ogni singolo componente della rete. La visione dinamica che stiamo portando avanti, insieme a investimenti mirati in risorse e strumenti tecnologici, ci consente di rispondere meglio alle esigenze di un mercato in continuo fermento».

Tra gli ospiti, anche Mauro Baldassin, amministratore delegato di Credipass, che ha evidenziato quanto siano fondamentali momenti di condivisione come questo, per affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia le sfide future.

Nel corso dell'evento sono stati affrontati i principali cambiamenti che stanno interessando il mondo della mediazione creditizia: dall'adozione dell'intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei clienti, alle nuove modalità di intermediazione che rendono più semplice l'accesso a mutui e finanziamenti per le famiglie, fino alle collaborazioni con le agenzie immobiliari per offrire servizi integrati.

"Credipass Hero" si è concluso con un messaggio forte: quello del mediatore creditizio non è solo un mestiere, ma una responsabilità sociale. Accompagnare le famiglie nelle loro decisioni economiche più rilevanti significa anche costruire reti professionali solide e comunità inclusive.
