65° anniversario dell'Avis di Barletta, la nota di Dario Damiani

«Un medico eccellente, una figura carismatica, una vita spesa per gli altri. In questa settimana in cui l'Avis sezione di Barletta celebra i suoi primi 65 anni di attività, non posso non ricordare colui che fu anima dell'associazione e che, tenacemente e con lungimiranza, volle fondarne una sede proprio a Barletta nel 1952, la prima in Puglia. La scorsa estate, a 30 anni dalla sua scomparsa, si è tanto parlato di importanti iniziative in sua memoria». A ricordare il professor Ruggiero Lattanzio è Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia.



«Il sindaco Pasquale Cascella aveva assunto pubblicamente l'impegno di onorare il ricordo del Prof. Ruggiero Lattanzio e del suo percorso, professionale e umano, in qualità di Direttore sanitario dell'ospedale, ma soprattutto del suo elevatissimo senso civico, esempio di solidarietà attivamente operosa. A distanza di mesi, e in occasione degli eventi che renderanno omaggio ai 65 anni della sezione Avis cittadina, ritengo sarebbe doveroso da parte dell'Amministrazione comunale dare concretezza alla promessa di intitolare al Prof. Lattanzio uno spazio pubblico di grande rilevanza simbolica, quale potrebbe essere il piazzale antistante l'ospedale "Mons. Dimiccoli" nato proprio grazie alla sua instancabile tenacia e cresciuto con il suo insostituibile apporto professionale, fino a diventare un presidio ospedaliero di primo livello.



Un riconoscimento sentito per una personalità che ha attraversato la storia della nostra città, lasciando la sua indelebile impronta di solidarietà, passione, dedizione ed amore per il prossimo».