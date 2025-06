"100 anni di Sicurezza Stradale": cerimonia di premiazione delle scuole

In occasione del 18° concorso sulla Sicurezza Stradale intitolato "100 anni di Sicurezza Stradale", promosso dall'Automobile Club Bari BAT - commissione Traffico e Circolazione - in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, gli alunni dell'istituto Comprensivo "M. D'Azeglio - G. De Nittis" hanno preso parte all'evento che si è tenuto ieri, 5 giugno presso la Piazza D'Armi del Castello Svevo di Barletta.L'iniziativa, volta a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della sicurezza stradale e a promuovere i comportamenti responsabili e consapevoli, ha visto il coinvolgimento delle seguenti classi:- Alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia;- 150 alunni delle classi prime, seconde, quarte e quinte della scuola primaria;- 20 alunni della classe seconda della scuola secondaria di primo grado;- Gruppo inclusione della fabbrica.La mattinata è iniziata con un momento di accoglienza presso il Castello di Barletta, con canti, balli ed esibizioni artistiche sul tema della sicurezza stradale. Seguita poi dalla premiazione nella Sala Rossa del Castello.L'iniziativa ha rappresentato un'importante opportunità per consolidare le competenze trasversali, rafforzare la consapevolezza e il rispetto delle regole della convivenza civile, sviluppare il senso di responsabilità individuale e collettiva, e promuovere la cittadinanza attiva.