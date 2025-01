Un barlettano negli USA: Claudio Cassano firma con i Chicago Fire

Quanto dista l'America da Barletta? Da oggi, un po' meno del solito. A tendere i fili che collegano Eraclio e la Willis Tower, la torre più alta della città di Chicago, ci pensa Claudio Cassano. Il calciatore barlettano, classe 2003, si trasferirà dal Cittadella, che attualmente detiene le sue prestazioni sportive in Serie B, al Chicago Fire, squadra che milita in MLS (Major League Soccer), il massimo campionato degli Stati Uniti.Un viaggio lunghissimo. Sicuramente un nuovo mondo per il giovane calciatore italiano, che dovrà trasferirsi a chilometri di distanza. Ma anche un modo per mettersi alla prova in un ambiente e un clima, psicologico e sportivo, molto lontano da quello a cui era abituato.Stando a quanto riportano testate di settore, a scegliere Cassano è stato l'allenatore del club di Chicago, Gregg Berhalter, che ha ricoperto fino a qualche mese fa il ruolo di CT della nazionale statunitense. In una visita per tenere d'occhio Tanner Tessman e Gianluca Busio, due calciatori di nazionalità statunitense che giocavano nel Venezia (Tessman ora è al Lione, Busio è ancora al Venezia) si è innamorato di Cassano. Ed appena ha potuto, lo ha chiamato con sé negli Stati Uniti.Cassano, cresciuto calcisticamente in Puglia e poi esploso tra la Primavera della Roma e l'esperienza al Cittadella, lascerà per la prima volta l'Italia da calciatore professionista. Nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare la firma ufficiale sul contratto.