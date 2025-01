Terza categoria: New Carpediem pari all’ultimo respiro

Dopo tre sconfitte di fila torna a fare punti la New Carpediem, strappando al 91esimo un pari insperato sul campo del Trinitapoli 2024, dopo che - soprattutto nel primo tempo - i biancoverdi sono stati per larghi tratti alla mercè della formazione casalina che dopo soli dieci minuti era già a avanti per 2-0 grazie ai gol di Rosso e Bombini.Bravi in ogni caso a reagire i ragazzi di Savino Curci, che passato lo shock per il tremendo uno-due iniziale, sono sin da subito rientrati in partita prima grazie alla rete di Scaravaglieri, e poi - dopo la terza rete dei trinitapolesi firmata da Di Leo - grazie al gol di D'Amato sul finire della prima frazione.E proprio quando tutto faceva ormai pensare all'ennesima sconfitta, ecco al minuto 91' il pari definitivo barlettano firmato da Giuseppe Bosso, che potrebbe rappresentare una consistente iniezione di fiducia per i restanti sei turni di campionato.Riposo forzato invece per il Borgovilla, che sabato pomeriggio, causa pioggia, ha visto rinviare a data da destinarsi l'anticipo del Manzi Chiapulin con l'Atletico Bisceglie.Per quanto riguarda invece i risultati dagli altri campi, continua la fuga della capolista Polisportiva Trani, che dilaga al "Benedetto Petrone" col punteggio di 6-1 sulla malcapitata Virtus Molfetta padrona di casa.L'unica a tenere il passo dei biancazzurri del presidente Abruzzese è la Virtus Andria, che al "Capirro Sport Village" ha invece prevalso per 4-3 sull'ASD Trani all'ultimo respiro, grazie a un calcio di rigore trasformato da Memeo, autore di una doppietta.La classifica del girone BAT di Terza Categoria Puglia vede ora al comando la Polisportiva Trani con 20 punti, davanti alla Virtus Andria a 18, e al Trinitapoli con 14 punti. Segue il Borgovilla a 12, che però, come già detto , ha da recuperare ilmatch interno contro l'Atletico Bisceglie fanalino di coda.Più staccate, invece, la Virtus Molfetta a quota 10, e la New Carpediem a quota 8.