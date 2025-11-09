Screenshot YouTube
Screenshot YouTube
Altri sport

Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benny Strignano splendido secondo in Gara 2

A Misano gara eccezionale del pilota barlettano, che chiude terzo nella classifica delle World Finals. E senza la penalità in Gara 1...

Barletta - domenica 9 novembre 2025 15.35

Un grandissimo, enorme Benedetto Strignano, chiude le World Finals del Super Trofeo Lamborghini con un fantastico secondo posto in Gara 2 dietro soltanto al fortissimo Danny Formal, che in coppia con lo svedese Hampus Eriksson, dopo il titolo nordamericano si aggiudica anche il titolo di campione del mondo.

Fantastica gara quella di Benny Strignano, che dopo essere partito dall'ottava posizione in griglia riesce a guadagnare subito due posizioni assestandosi al sesto posto generale.

Dopo il pit stop obbligato tra il ventesimo e il trentesimo minuto di gara, Benny Strignano è stato autore di una delle sue proverbiali rimonte nella parte finale della gara, sbarazzandosi tra i Pro prima di Pedrini e poi di Huang, compagno di squadra del poleman Jonathan Cecotto,

Dopo aver passato Huang, Strignano si è poi assestato al secondo posto in categoria Pro, dietro al solo Danny Formal, piazzamento che il pilota barlettano ha agevolmente tenuto fino al traguardo conquistando quei 12 punti in classifica che, alla luce della pessima gara di Putera-Levet, Pretorius-Rytter e Knopp-Geraci, consegnano a Strignano un meritatissimo terzo posto finale, che seppur in maniera molto parziale, riscatta i numerosi episodi a sfavore di questa stagione, comunque decisamente positiva.

Cronaca di Gara 2 delle World Finals
  • Partenza della gara: Jozef Knopp finisce fuori pista a causa di un contatto con il coreano Lee, per lui gara finita. Il contatto causa l'ingresso della safety car, con la classifica che dopo le prime battute di gara vede in testa Frederik Schandorff davanti a Brandon Leicht, Egor Orudzhev, Patrick Fraboni, Jonathan Cecotto, con Benny Strignano sesto dopo aver brillantemente guadagnato due posizioni inpartenza;
  • 10' di gara: Strignano è sempre sesto, ma dopo Schandorff è il pilota più veloce in gara ed è a soli due decimi da Cecotto, nel frattempo va in testacoda anche il campione europeo Adam Putera, venuto a contatto con Anthony Pretorius. Molto indietro il vincitore di gara 1 Elias De la Torre;
  • 20' di gara: aperta la pit lane per la finestra di dieci minuti dedicata alla sosta obbligatoria. in testa c'è sempre Schandorff davanti a Leicht, Orudzhev, Cecotto, Fraboni e Benny Strignano che potrebbe clamorosamente rientrare nella lotta al titolo mondiale;
  • 38' di gara: alla chiusura della pit lane la classifica vede davanti il Pro-Am Andrzej Lewandowski, davanti a Hung(compagno di squadra di Cecotto, Danny Formal e Benedetto Strignano, che ora è terzo in categoria Pro dopo aver sopravanzato Giacomo Pedrini;
  • 40' di gara: grandissimo sorpasso di Danny Formal su Huang, con Strignano che è subito dietro le due Lamborghini "americane";
  • 42' di gara: Danny Formal stacca Huang, che ora è tallonato da un grandissimo Benedetto Strignano;
  • 43' di gara: Benny Strignano passa Huang ed è ora secondo tra i Pro dietro al solo Danny Formal. In tesat alla classifica generale della gara c'è sempre il Pro-Am Lewandowski;
  • Fine gara: taglia traguardo per primo Danny Formal, che in coppia con Hampus Eriksson vince anche il titolo mondiale. Splendido secondo in Gara 2 Benedetto Strignano, che chiude lle World Finals 2025 al terzo posto in classifica generale a pari merito con il campione d'Europa Putera e con Levet.
  • Benny Strignano
  • Motorsport
Altri contenuti a tema
Super Trofeo Lamborghini Wold Finals: Benny Strignano chiude quindicesimo, beffato da un'altra penalità Super Trofeo Lamborghini Wold Finals: Benny Strignano chiude quindicesimo, beffato da un'altra penalità Il pilota barlettano, ottimo quarto in Gara 1, viene probabilmente punito per un contatto nelle fasi iniziali di gara
Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benedetto Strignano partirà ottavo sia in Gara 1 che in Gara 2 Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benedetto Strignano partirà ottavo sia in Gara 1 che in Gara 2 Scatta alle ore 16:20 l'avventura del pilota barlettano nelel finali mondiali di categoria Pro
Super Trofeo Lamborghini: Strignano manca il podio in Gara 2 per una penalità nel dopo gara Calcio Super Trofeo Lamborghini: Strignano manca il podio in Gara 2 per una penalità nel dopo gara Il pilota barlettano chiude al settimo posto in classifica la stagione europea. Domani e domenica le World Finals
Super Trofeo Lamborghini Europa: Benny Strignano sesto in Gara 1 a Misano Super Trofeo Lamborghini Europa: Benny Strignano sesto in Gara 1 a Misano Nonostante una qualifica e una partenza difficoltosa, il pilota di Barletta riesce a finire la gara a ridosso dei primi
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano impegnato nel pomeriggio (ore 15) in Gara 1 a Misano Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano impegnato nel pomeriggio (ore 15) in Gara 1 a Misano Nelle doppia sessione di qualifiche il pilota barlettano ha fatto registrare l'undicesimo (per Gara 1) e sesto tempo (per Gara 2)
Super Trofeo Lamborghini: grande attesa per Benny Strignano alle World Finals di Misano Super Trofeo Lamborghini: grande attesa per Benny Strignano alle World Finals di Misano Il pilota barlettano punta a finire al meglio il campionato Europe, perpoi tentare l'assalto al titolo mondiale
Super Trofeo Lamborghini: ancora sfortuna Benny Strignano. Super Trofeo Lamborghini: ancora sfortuna Benny Strignano. In Gara 2 a Barcellona, il pilota barlettano (scattato dalla pole) termina nono a causa di una macchia d'olio.
Super Trofeo Lamborghini: Strignano secondo con rabbia in Gara 1 a Barcellona Super Trofeo Lamborghini: Strignano secondo con rabbia in Gara 1 a Barcellona A Montmelò il pilota di Barletta è battuto solo dal malese Putera e dalla direzione gara...
Marcello Lanotte: «Noi siamo la voce di tutti, votare per Forza Italia è sostenere il cambiamento»
9 novembre 2025 Marcello Lanotte: «Noi siamo la voce di tutti, votare per Forza Italia è sostenere il cambiamento»
L’educazione alla creatività e la promozione del benessere in età adulta. A quale gioco giocare?
9 novembre 2025 L’educazione alla creatività e la promozione del benessere in età adulta. A quale gioco giocare?
“Perchè un giorno non basta!”, un calendario di incontri a Barletta per abbattere stereotipi e violenze
9 novembre 2025 “Perchè un giorno non basta!”, un calendario di incontri a Barletta per abbattere stereotipi e violenze
Daniele da Barletta ad “Affari Tuoi”: una serata piena di emozioni
8 novembre 2025 Daniele da Barletta ad “Affari Tuoi”: una serata piena di emozioni
Super Trofeo Lamborghini Wold Finals: Benny Strignano chiude quindicesimo, beffato da un'altra penalità
8 novembre 2025 Super Trofeo Lamborghini Wold Finals: Benny Strignano chiude quindicesimo, beffato da un'altra penalità
Gatto salvato dai Vigili del Fuoco nell'ex distilleria di Barletta
8 novembre 2025 Gatto salvato dai Vigili del Fuoco nell'ex distilleria di Barletta
Parte la nuova illuminazione della facciata del teatro Curci
8 novembre 2025 Parte la nuova illuminazione della facciata del teatro Curci
Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benedetto Strignano partirà ottavo sia in Gara 1 che in Gara 2
8 novembre 2025 Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benedetto Strignano partirà ottavo sia in Gara 1 che in Gara 2
Scomparsa Pino Guerra, la vicinanza della nostra redazione al collega Luca
8 novembre 2025 Scomparsa Pino Guerra, la vicinanza della nostra redazione al collega Luca
Sabato 8 novembre "calcio d'inizio " del Rotary club Barletta in collaborazione con il Liceo Classico Casardi
8 novembre 2025 Sabato 8 novembre "calcio d'inizio" del Rotary club Barletta in collaborazione con il Liceo Classico Casardi
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.