Super Trofeo Lamborghini World Finals: Benny Strignano splendido secondo in Gara 2

Partenza della gara: Jozef Knopp finisce fuori pista a causa di un contatto con il coreano Lee, per lui gara finita. Il contatto causa l'ingresso della safety car, con la classifica che dopo le prime battute di gara vede in testa Frederik Schandorff davanti a Brandon Leicht, Egor Orudzhev, Patrick Fraboni, Jonathan Cecotto, con Benny Strignano sesto dopo aver brillantemente guadagnato due posizioni inpartenza;

10' di gara: Strignano è sempre sesto, ma dopo Schandorff è il pilota più veloce in gara ed è a soli due decimi da Cecotto, nel frattempo va in testacoda anche il campione europeo Adam Putera, venuto a contatto con Anthony Pretorius. Molto indietro il vincitore di gara 1 Elias De la Torre;

20' di gara: aperta la pit lane per la finestra di dieci minuti dedicata alla sosta obbligatoria. in testa c'è sempre Schandorff davanti a Leicht, Orudzhev, Cecotto, Fraboni e Benny Strignano che potrebbe clamorosamente rientrare nella lotta al titolo mondiale;

38' di gara: alla chiusura della pit lane la classifica vede davanti il Pro-Am Andrzej Lewandowski, davanti a Hung(compagno di squadra di Cecotto, Danny Formal e Benedetto Strignano, che ora è terzo in categoria Pro dopo aver sopravanzato Giacomo Pedrini;

40' di gara: grandissimo sorpasso di Danny Formal su Huang, con Strignano che è subito dietro le due Lamborghini "americane";

42' di gara: Danny Formal stacca Huang, che ora è tallonato da un grandissimo Benedetto Strignano;

43' di gara: Benny Strignano passa Huang ed è ora secondo tra i Pro dietro al solo Danny Formal. In tesat alla classifica generale della gara c'è sempre il Pro-Am Lewandowski;

Fine gara: taglia traguardo per primo Danny Formal, che in coppia con Hampus Eriksson vince anche il titolo mondiale. Splendido secondo in Gara 2 Benedetto Strignano, che chiude lle World Finals 2025 al terzo posto in classifica generale a pari merito con il campione d'Europa Putera e con Levet.

Un grandissimo, enorme Benedetto Strignano, chiude le World Finals del Super Trofeo Lamborghini con un fantastico secondo posto in Gara 2 dietro soltanto al fortissimo Danny Formal, che in coppia con lo svedese Hampus Eriksson, dopo il titolo nordamericano si aggiudica anche il titolo di campione del mondo.Fantastica gara quella di Benny Strignano, che dopo essere partito dall'ottava posizione in griglia riesce a guadagnare subito due posizioni assestandosi al sesto posto generale.Dopo il pit stop obbligato tra il ventesimo e il trentesimo minuto di gara, Benny Strignano è stato autore di una delle sue proverbiali rimonte nella parte finale della gara, sbarazzandosi tra i Pro prima di Pedrini e poi di Huang, compagno di squadra del poleman Jonathan Cecotto,Dopo aver passato Huang, Strignano si è poi assestato al secondo posto in categoria Pro, dietro al solo Danny Formal, piazzamento che il pilota barlettano ha agevolmente tenuto fino al traguardo conquistando quei 12 punti in classifica che, alla luce della pessima gara di Putera-Levet, Pretorius-Rytter e Knopp-Geraci, consegnano a Strignano un meritatissimo terzo posto finale, che seppur in maniera molto parziale, riscatta i numerosi episodi a sfavore di questa stagione, comunque decisamente positiva.Cronaca di Gara 2 delle World Finals