Successo per l'Italian open championship di arti marziali

Seicento atleti sono stati protagonisti dell'edizione 2023 dell' "Italian open championship of taekwon-do itf". L'evento di arti marziali ha portato nello scorso week end a Barletta, partecipanti da tutta Italia ma anche dall'estero. La manifestazione ha coinvolto le arti marziali tradizionali: oltre al taekwondo che ha portato ospiti internazionali da Olanda, Bosnia e Moldavia, c'è stato anche il karate e il kick boxing con il semi-contact. Oltre ai tanti stranieri, infatti, i partecipanti sono giunti dalle altre regioni come Sardegna, Sicilia, Calabria, Lazio e Nord Italia. L'evento di Barletta è stato organizzato dalla società "Federico II", e si è avvalso del patrocinio del Comune di Barletta, e della collaborazione della Federazione internazionale di Taekwon-do Itf e dell'Opes."E' stata una bella giornata di sport ed inoltre è stato un ottimo test per alcuni atleti della Nazionale Italiana di taekwondo che saranno impegnati ai campionati europei in programma dal 17 al 24 aprile a Jesolo - commenta Ruggiero Lanotte, presidente della Fit Sport Italia -. Cureremo anche noi l'organizzazione dell'evento continentale e per quell'occasione ci aspettiamo la partecipazione dei più forti atleti d'Europa. Vi aspettiamo tutti a Jesolo, con la speranza di festeggiare anche medaglie conquistate da atleti provenienti dal nostro territorio pugliese".Nel medagliere complessivo della gara di Barletta, l'Italia ha recitato il ruolo da mattatrice con 88 ori, 89 argenti e 108 bronzi. Secondo posto per la Moldavia con 10 ori, terzo posto per la Bosnia con 3 ori e quarto posto per l'Olanda con 1 oro. A distinguersi è la società Federico II di Svevia di Barletta con 41 ori. Tra le realtà italiane anche Reasport con 12 ori, Coreanteam con 10,Le Aquile con 7, Team Pistillo con 6, Team Pistillo Spinazzola con 5.