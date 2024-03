Kombat Academy di Barletta, trionfo ai campionati regionali per Luigi Bollino e Savio Piazzolla

Va in doppia cifra Kombat mania. Tutto pronto per la decima edizione dell'evento organizzato dalla palestra Sportlab del maestro Antonio Lisi, il più longevo su scala nazionale nel suo segmento, con il patrocinio di Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Federazione Pugilistica Italiana (Fpi) e Coni. Appuntamento nella cornice dell'Ipanema Club (Viale Regina Elena, 100) di Barletta domenica 17 marzo alle 17.30, con incontri di Kick boxing, Muay Thai, k1 rules e pugilato tutti da vivere.La manifestazione porterà nella città della Disfida oltre 40 atleti e professionisti di ogni età, dai più piccoli agli atleti professionisti. Il match clou vedrà coinvolti il barlettano Daniele Scuro e Carmine Rutigliano, atleta della città di Cerignola, per la categoria 60,5kg di K1 in tre riprese da tre minuti l'una. «Ormai Kombat Mania è una tappa fissa – evidenzia con orgoglio Lisi – Barletta e il territorio pugliese hanno sempre risposto presente e ci attendiamo una partecipazione crescente per l'evento di domenica. Speriamo che la passione verso questi sport possa crescere sempre in misura maggiore».C'è intanto un traguardo da celebrare per gli atleti della palestra Sportslab: Luigi Bollino, categoria Junior 70 kg, e Savio Piazzolla, categoria Youth 61 kg, sotto la guida del tecnico Roberto Corvasce hanno trionfato nelle rispettive specialità nell'ultima edizione dei campionati regionali Puglia e Basilicata organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana.