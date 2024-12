Successo del Borgovilla sulla New Carpediem nel derby barlettano di Terza Categoria

E' una rete a inizio ripresa di Cosimo Petruzzo a decidere la prima stracittadina barlettana di Terza Categoria tra il Borgovilla e la New Carpediem, al termine di una partita vibrante e combattuta, ma decisamente corretta tra due squadre che non si sono certo risparmiate nei novanta minuti, ma che al termine delle ostilità non hanno certo mancato di posare insieme per una foto ricordo.Match molto bloccato nel primo tempo, ma non per questo privo di emozioni, dove a una certa prevalenza territoriale del Borgovilla ha fatto da contraltare il rigore fallito dalla New Carpediem. Un episodio che sicuramente poteva poteva dare ben altro indirizzo a una gara che ha sostanzialmente mantenuto anche nella ripresa lo stesso canovaccio del primo tempo.A decidere la contesa, come già detto, una rete di Cosimo Petruzzo, che pescato da un lungo lancio dalle retrovie evita la trappola del fuorigioco e supera in uscita l'estremo difensore biancoverde Cataldo.Con questo successo, la squadra allenata dal duo Azzarito-Carpagnano si è portato al secondo posto in classifica a quota 12, a un punto in meno della capolista Polisportiva Trani che al campo "Monsignor Addazi" si è fatta imporre un 2-2 casalingo dall'Atletico Bisceglie fanalino di coda. Un risultato che ben testimonia il grande equilibrio regnante nel girone BAT del campionato di Terza Categoria pugliese.Al terzo posto vi è ora un quartetto a quota 9: con la Virtus Molfetta, che cade per 2-3 al "Benedetto Petrone" e si fa raggiungere dall'ASD Trani. Stesso discorso per la Virtus Andria, battuta per 1-0 in trasferta e raggiunta in classifica dal Trinitapoli 2024.Il quartetto delle terze precede di due punti la New Carpediem, ora penultima, ma con all'orizzonte la grande occasione per accorciare dalle prime, dal momento che domenica mattina alle ore 11:30 sarà di scena al "Manzi-Chiapulin contro la capolista Polisportiva Trani nell'ambito di un doppio derby incrociato tra barlettane e tranesi che vedrà protagoniste anche ASD Trani e Borgovilla che si affronteranno nel pomeriggio al "Capirro Sport Village".Completeranno il quadro della settima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Terza Categoria Puglia girone BAT, l'anticipo di sabato pomeriggio al "Sant'Angelo dei Ricchi" tra Virtus Andria e Virtus Molfetta, e il match di domenica mattina alle 8:30 tra Atletico Bisceglie e Trinitapoli 2024.Dopo questa giornata il campionato di Terza Categoria si fermerà per le vacanze natalizie e riprenderà il 12 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.